Casa onde Hitler nasceu vira delegacia de polícia na Áustria

A casa onde Adolf Hitler nasceu em 1889, na cidade de Braunau am Inn, na Áustria, ganhou um novo destino. Após anos de discussões sobre o futuro do imóvel, o prédio foi transformado em uma delegacia da polícia austríaca.
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A inauguração ocorreu nesta quarta-feira (22/7) e faz parte de uma estratégia do governo para evitar que o local continue sendo espaço de encontro com teor nazista. O imóvel permaneceu fechado por cerca de dez anos enquanto autoridades, especialistas e entidades debatiam qual seria o uso mais adequado para um dos endereços mais conhecidos da história do século XX.
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Até 2017, o edifício abrigava uma instituição de caridade voltada para pessoas com deficiência. Dois anos depois, o governo anunciou que faria uma reforma completa para dar uma nova função ao espaço. Segundo o Ministério do Interior da Áustria, a escolha por instalar uma delegacia no local busca romper qualquer vínculo simbólico com Hitler e reforçar valores democráticos.
Durante a cerimônia de inauguração, o ministro do Interior, Gerhard Karner, afirmou que a polícia austríaca representa justamente o oposto do que o nazismo simbolizou. “A polícia federal austríaca representa a democracia e o Estado de Direito”, declarou.
Apesar da mudança, especialistas acreditam que o endereço continuará sendo conhecido mundialmente por sua ligação com o ditador nazista. Robert Eiter, integrante de um comitê austríaco de sobreviventes do Holocausto e da Rede Contra o Racismo e o Extremismo de Direita, afirmou à Agence France-Presse(AFP), que transformar o prédio não fará com que sua história seja esquecida.
Para ele, o local continuará sendo associado ao nascimento de Hitler, ainda que deixe de servir como ponto de peregrinação para simpatizantes do nazismo. Em frente ao prédio existe uma pedra memorial com a inscrição: “Pela paz, a liberdade e a democracia. Fascismo nunca mais. Milhões de mortos advertem.” A mensagem foi instalada para lembrar as vítimas do regime nazista e reforçar o compromisso do país com a democracia.
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Na Áustria, a legislação proíbe a exibição de símbolos nazistas e a realização da saudação utilizada durante o regime de Hitler. As autoridades esperam que a nova função do edifício contribua para afastar qualquer tentativa de transformar o local em ponto de homenagem ao ditador.
O prefeito de Braunau am Inn, Johannes Waidbacher, afirmou que, de forma geral, a população aceitou a mudança, embora reconheça que apenas o tempo mostrará se a iniciativa cumprirá o objetivo de impedir que o imóvel continue sendo associado a grupos extremistas.
*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles
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