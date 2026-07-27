Brasileira que desapareceu na França é encontrada com vida; Gabriele estava desaparecida desde a última quinta-feira (23/7) - (crédito: Reprodução/LinkedIn )

A engenheira brasileira Gabriele da Silva, de 33 anos, que desapareceu na França, foi encontrada nesta segunda-feira (27/7), na cidade de Lyon. Ela foi localizada com vida e recebe atendimento médico acompanhada de familiares. A informação foi confirmada em um comunicado oficial divulgado nas redes sociais pela família e amigos de Gabriele.

Na nota, a amiga que estava com Gabriele na França informou que neste momento o objetivo é que ela possa se recuperar e mais esclarecimentos serão feitos no momento oportuno. Ela afirmou que a brasileira foi encontrada com a integridade física preservada e agradeceu a corrente de apoio e solidariedade.

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A brasileira, natural de Brasília, é formada em engenharia pela Universidade Federal do Ceará, com especialização na França. Ela mora no país desde 2017 e é casada com o também engenheiro francês Florian Poutot.

No dia do desaparecimento, na última quinta feira (23/7), Gabriele arrumava a mala para uma viagem que faria na manhã seguinte. Segundo a família, a última pessoa a vê-la foi uma vizinha, no elevador do prédio, por volta do 12h30, quando estava buscando as filhas da escola. O marido retornou do trabalho mais cedo, por volta das 17h, e encontrou a casa vazia, no bairro de Debourg, em Lyon.

Leia também: Brasileiras desaparecem na França em intervalo de 72 horas

Esse é apenas um dos casos de desaparecimento ocorridos na França nos últimos dias. Além de Gabriele, outras duas jovens, uma brasileira e uma cabo-verdiana, desapareceram entre 21 e 23 de julho. Os casos, registrados em um intervalo de 72 horas, despertaram preocupação na comunidade brasileira no país e deram início a uma corrida por informações sobre o paradeiro das vítimas.

A estudante goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, sumiu na Região Metropolitana de Paris junto da amiga cabo-verdiana Maria de Fátima Pina Monteiro. A família de Alice iniciou a busca ainda na quarta-feira da semana passada (22/7).

Morando na França há quatro anos, a adolescente mantinha uma rotina entre os estudos e o trabalho como babá antes de desaparecer após sair de um estágio de férias. A última comunicação ocorreu às 22h30, quando avisou ao pai que aguardava um trem para voltar para casa. Ela não chegou à residência até a meia-noite e deixou de responder aos contatos.

O caso se conecta ao desaparecimento de Maria de Fátima, ocorrido um dia antes. Familiares acreditam que as duas possam estar juntas e receberam relatos, ainda sem confirmação oficial, de que teriam sido vistas a caminho de Marselha, no sul da França. As duas ainda não foram localizadas.