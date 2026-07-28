Terremoto no Japão: cinco mortes são confirmadas por autoridades locais

Shopping na província de Kumamoto foi reconstruído após outro terremoto em 2016 - (crédito: AFP)

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras nove estão desaparecidas em decorrência do terremoto que atingiu o sul do Japão, nesta terça-feira (28/7), segundo o jornal britânico The Guardian. Os tremores chegaram à magnitude de 7,1 e tiveram como epicentro a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu.

Duas das mortes foram registradas no shopping Aeon Mall Kumamoto, onde uma explosão aconteceu após os tremores. De acordo com autoridades locais, as duas vítimas eram mulheres. Outra pessoa foi retirada em estado grave. Demais feridos evacuados do local não apresentaram maiores complicações.

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Outra morte foi registrada em um desabamento próximo ao epicentro dos tremores desta terça, segundo a emissora local TV Asashi.

Ainda não se sabe o que causou a explosão no shopping. Recentemente, obras de reconstrução foram finalizadas no prédio que já foi danificado por outro terremoto em 2016, que deixou mais de 200 mortos.

Equipes de emergência também vasculham outros locais atingidos, como uma fábrica de papel em Yatsushiro. Uma chaminé desabou no local e dois trabalhadores sofreram paradas cardíacas.

Autoridades japonesas informaram que mais de 260 mil pessoas foram aconselhadas a deixarem a província de Kumamoto e na vizinha Nagasaki. Além dos desabamentos e incêndios, estradas também ficaram danificadas na região, causando congestionamentos.

Ainda de acordo com o The Guardian, centenas de pessoas já se dirigiram a hospitais locais, que sofrem com cortes de energia e água, além de equipamentos danificados.