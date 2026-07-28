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Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão e gera alerta de novos tremores

Primeira-ministra anunciou que feridos, desabamentos e incêndios foram registrados após o forte terremoto

O governo japonês emitiu alertas de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu, no sul do Japão. - (crédito: AFP)
O governo japonês emitiu alertas de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu, no sul do Japão. - (crédito: AFP)

Um terremoto com magnitude preliminar de 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no Japão, nesta terça-feira (28/7), informou a Agência Meteorológica do Japão. O governo japonês emitiu alertas de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu, no sul do Japão. 

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O terremoto teve seu epicentro em terra próximo às cidades de Kumamoto e Uki, na ilha de Kyushu, no sul do país, segundo a Agência. O tremor teve profundidade de apenas 10 km, considerado muito próximo à superfície, e foi acompanhado de tremores secundários de 5,6 e 4,9.

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A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que pessoas ficaram feridas, prédios desabaram e incêndios foram registrados. "Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há várias pessoas feridas", disse Takaichi. "Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", acrescentou.

Após os tremores, o gabinete do Japão responsável pela prevenção de desastres publicou um alerta de tsunami para o Mar de Ariake e o Mar de Yatsushiro, que foi cancelado logo depois por autoridades meteorológicas japonesas e dos EUA. Takaichi pediu para que a população se afastasse de áreas costeiras.

Ainda segundo a ministra, as cidades de Uki e Hikawa foram atingidas “intensidade máxima 7”, a maior na escala japonesa. Por conta da magnitude e da baixa profundidade, autoridades japonesas alertam que há a possibilidade de outro grande terremoto atingir o país nos próximos três dias. 

O governo japonês disse que estabeleceu uma força-tarefa de emergência para responder aos danos causados pelo terremoto e coordenar o resgate com os governos locais.

A polícia da cidade de Kashima, na região de Kumamoto, afirmou à agência de notícias AFP que houve uma explosão no shopping Aeon Mall durante o terremoto, que ficou parcialmente destruído prendendo pessoas lá dentro, porém não se sabe ainda determinar quantas são.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 28/07/2026 08:13
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