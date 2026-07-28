Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão e gera alerta de novos tremores

Um terremoto com magnitude preliminar de 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no Japão, nesta terça-feira (28/7), informou a Agência Meteorológica do Japão. O governo japonês emitiu alertas de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todas localizadas na ilha de Kyushu, no sul do Japão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O terremoto teve seu epicentro em terra próximo às cidades de Kumamoto e Uki, na ilha de Kyushu, no sul do país, segundo a Agência. O tremor teve profundidade de apenas 10 km, considerado muito próximo à superfície, e foi acompanhado de tremores secundários de 5,6 e 4,9.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que pessoas ficaram feridas, prédios desabaram e incêndios foram registrados. "Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há várias pessoas feridas", disse Takaichi. "Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", acrescentou.
Após os tremores, o gabinete do Japão responsável pela prevenção de desastres publicou um alerta de tsunami para o Mar de Ariake e o Mar de Yatsushiro, que foi cancelado logo depois por autoridades meteorológicas japonesas e dos EUA. Takaichi pediu para que a população se afastasse de áreas costeiras.
Ainda segundo a ministra, as cidades de Uki e Hikawa foram atingidas “intensidade máxima 7”, a maior na escala japonesa. Por conta da magnitude e da baixa profundidade, autoridades japonesas alertam que há a possibilidade de outro grande terremoto atingir o país nos próximos três dias.
O governo japonês disse que estabeleceu uma força-tarefa de emergência para responder aos danos causados pelo terremoto e coordenar o resgate com os governos locais.
A polícia da cidade de Kashima, na região de Kumamoto, afirmou à agência de notícias AFP que houve uma explosão no shopping Aeon Mall durante o terremoto, que ficou parcialmente destruído prendendo pessoas lá dentro, porém não se sabe ainda determinar quantas são.
Saiba Mais
- Mundo Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão, provoca destruição e deixa feridos
- Mundo Johnson & Johnson oferece R$ 28 bilhões para encerrar processos que ligam uso de talco a câncer
- Mundo Primeira-ministra anuncia feridos e desabamentos após terremoto no Japão
- Mundo Os quartos de neve que ultrarricos instalam em casa para escapar do calor
- Mundo "Cabeça fria, 'diplomacia zen' e nada de bate-boca público. Lula poderia seguir o exemplo de Cláudia Scheinbaum na relação com Trump", sugere analista mexicana
- Mundo 'Dragão das nuvens que cospe fogo': a assustadora tempestade provocada por incêndio nos céus da França
- Mundo Argentina enfrenta fortes nevascas; fronteiras são fechadas
- Mundo 'Cruzamos o Atlântico em carros flutuantes para honrar pedido do meu pai no leito de morte'
- Mundo O balneário de luxo na Ucrânia em que turistas em praias lotadas convivem com o perigo constante de bombas e mísseis
- Mundo Brasileira que desapareceu na França é encontrada com vida
- Mundo "Vergonha alheia", diz governador de Buenos Aires sobre fala de Milei
- Mundo Após tarifaço de Trump, Lula discute acordo China-Mercosul com Xi Jinping