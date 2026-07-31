Leão XIV recebe a cantora Patti Smith no Vaticano para reunião privada

O Papa Leão XIV recebeu nesta sexta-feira (31/7) a cantora e poetisa norte-americana Patti Smith, para uma audiência privada.
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A reunião, realizada no Palácio Apostólico do Vaticano, durou por volta de 40 minutos conforme divulgado pelo subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano, Antonio Spadaro em seu Instagram. Ainda não se sabe sobre o que os dois conversaram.
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Smith e o pontífice compartilham a mesma cidade natal: ambos são de Chicago, a maior cidade do estado norte-americano de Illinois. Durante o encontro, a artista usava uma cruz Tau, símbolo tradicionalmente associado à espiritualidade franciscana.
O encontro ocorreu em um momento de intensificação das iniciativas da Santa Sé voltadas ao diálogo com o meio artístico e cultural. Em 8 de maio, data que marcou o primeiro aniversário da eleição de Leão XIV, Patti Smith participou da abertura do Pavilhão da Santa Sé na 61ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, cuja programação segue até 22 de novembro.
Como parte da mostra, a cantora apresentou, em parceria com o coletivo artístico Soundwalk Collective, uma obra definida pelos organizadores como uma "oração sonora".
Aos 79 anos, Patti Smith é um dos principais nomes da música mundial. Conhecida como "madrinha do punk", a artista foi responsável por mudar a cena musical nova-iorquina ao unir poesia e rock.
Histórico
Patti não é nenhuma estranha ao Vaticano. Anteriormente, a cantora já havia conhecido e se apresentado para o último pontífice, Papa Francisco, em 2013.
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