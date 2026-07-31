Ataque com mísseis balísticos deixa ao menos três mortos em Kiev

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques de longo alcance depois que os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à guerra entraram em impasse - (crédito: Serguei Supinsky/AFP)

Pelo menos três pessoas morreram e dez ficaram feridas em Kiev na madrugada deste sábado (1º, data local) em um ataque russo com mísseis balísticos, informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko. "Segundo informações preliminares, três pessoas morreram na capital", escreveu o prefeito no Telegram, após ter pedido aos moradores que permanecessem nos abrigos.

Em outra mensagem, ele informou que dez pessoas ficaram feridas. Um jornalista da AFP ouviu várias explosões, que acionaram os alarmes dos veículos estacionados nas ruas.

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Segundo a administração militar de Kiev, "um incêndio atingiu um edifício de seis andares no distrito de Solomianski" em decorrência do ataque.

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"A ameaça do uso de mísseis balísticos continua elevada. Instamos todos a permanecerem nos abrigos até que o alerta aéreo seja suspenso", acrescentou o órgão.

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques de longo alcance depois que os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à guerra entraram em impasse.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reuniu-se no início desta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Após o encontro, o líder ucraniano afirmou que Trump havia concordado em autorizar a produção de mísseis Patriot na Ucrânia, mas o presidente americano disse posteriormente que "muitas coisas foram discutidas" e que "a reunião foi muito boa".