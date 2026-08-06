Adolescente brasileira segue desaparecida na França e família pede ajuda

Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, está desaparecida há 15 dias - (crédito: Reprodução/Redes socais)

O desaparecimento da jovem goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, na França, completa 15 dias nesta quinta-feira (6/8). A família da jovem vive momentos de angústia, enquanto aguarda por notícias há duas semanas.

A tia da jovem, Luciana Oliveira, informou em entrevista ao g1 que a família segue sem qualquer retorno oficial sobre a investigação. Segundo ela, a polícia francesa ainda não apresentou novidades sobre o caso. “Ninguém se alimenta ou dorme direito. O sentimento é de impotência”, desabafou Luciana.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, a irmã da jovem, Ana Flávia Dias de Oliveira, disse que a família continua sem informações sobre o paradeiro de Alice, e pede ajuda para divulgar o desaparecimento. “A gente não tem notícia nenhuma da minha irmã. Não temos nem filmagens. Nada, nada, nada,. Eu já não sei mais o que eu faço”, disse.

Ana Flávia também afirmou em vídeo, que os pais não têm condições emocionais de falar publicamente sobre o caso. Ela tem conciliado o trabalho com a mobilização para divulgar o desaparecimento e pediu que as pessoas continuem compartilhando a foto da irmã.

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Alice está desaparecida desde o dia 22 de julho, ela mora com os pais em Trappes, cidade próxima da capital da França, estudava o dia todo e ocasionalmente trabalhava como babá. No dia do desaparecimento, ela mandou uma mensagem ao pai, por volta das 22h30, avisando que havia saído do estágio de férias e estava esperando o trem para voltar para casa.

A família passou a ficar preocupada quando deu meia-noite e Alice não chegou em casa. A irmã relatou que o celular da adolescente foi rastreado até onde a bateria do aparelho aguentou, mas ao chegarem ao local, não havia ninguém.

Uma amiga de Alice, Maria de Fátima Pina Monteiro, natural de Cabo-Verde, também desapareceu, um dia antes de Alice. A família acredita que as duas possam estar juntas, mas ainda não há confirmação das autoridades.

Os familiares ainda aguardam acesso às imagens das câmeras da estação de trem. E a atuação das autoridades francesas passou a ser questionada, pela falta de notícias.

O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Marselha, informou que acompanha o caso e presta assistência consular à família.



