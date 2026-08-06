"Robô" gigante assusta vizinhos em ex-mansão de cantor

No último dia 16 de junho, Kristina Bowen caminhava pelas imediações da pequena cidade de Compton Bassett, na Inglaterra, quando se deparou com o que chamou de "cara assustador". Em uma publicação do Facebook voltada para moradores locais, a mulher perguntou se alguém já havia notado o "robô" gigante sentado nos arredores da região.
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A postagem logo viralizou e reuniu diversos comentários sobre a figura curiosa e assustadora. O jornal local Talker News visitou o local e confirmou que a estrutura é uma peça cenográfica que integrou os shows do cantor Robbie Williams na época em que o britânico fazia parte do grupo Take That.
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O artista foi dono da mansão onde o robô — apelidado de Om — está aparentemente abandonado. Williams se mudou do imóvel em 2011. O objeto fazia parte do cenário da turnê Progress Live Tour, da banda.
"Alguma coisa chamou minha atenção e eu pensei: 'o que é isso?'. Eu já tinha dirigido para cima e para baixo naquela estrada tantas vezes, mas nunca tinha notado (o objeto) antes", contou Kristina ao Talker News.
A publicação acrescenta que o local passou a receber curiosos interessados em fotografar a estrutura, se tornando uma espécie de atração turística.