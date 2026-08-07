Adolescente mata avós, alunos e professores na Tailândia

Um adolescente matou seus avós nesta sexta-feira (7/8) antes de seguir para sua escola na Tailândia, onde tirou a vida de três alunos e de três professores.
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O autor dos disparos também morreu, segundo as autoridades, que não especificaram se foi morto pela polícia ou se tirou a própria vida.
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"Ouvi muitos tiros, muito altos, porque parecia que o atirador estava justamente no andar de cima. Eu conseguia até ouvir as cápsulas batendo no chão e o barulho do metal", declarou Pawarisa Maylissa, uma estudante.
"Eu tive medo de morrer e de não realizar meus sonhos", afirmou em frente à escola Debsirin, na província de Nonthaburi, ao norte de Bangcoc.
"Eu não conheço o suspeito, mas sei que ele é um pouco mais novo do que eu. Não consigo acreditar que um garoto como ele tenha conseguido acesso a uma arma".
Após a tragédia, os pais correram para o local para buscar seus filhos, enquanto alunos e funcionários se consolavam do lado de fora.
Fotos publicadas pela imprensa local mostram o suspeito vestido com um uniforme escolar roxo e uma bolsa preta a tiracolo, com várias cápsulas de bala visíveis no chão.
"Um garoto perturbado"
"Era um garoto perturbado. Meu grupo de amigos, que o conhecia, dizia que ele se interessava pelo FBI e por armas, e que muitos outros alunos o assediavam", contou à Agence France-Presse (AFP) Purin Khumchoo, de 17 anos, depois de ter escapado por pouco das balas.
"Quando vi que ele apontava a arma para mim, pensei que parecia muito profissional, como se estivesse treinando havia muito tempo", acrescentou o adolescente.
A polícia informou que houve 23 feridos, sem precisar o grau de gravidade. Quinze alunos sofreram lesões ao tentar fugir, declarou a vice-ministra do Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, à emissora pública Thai PBS.
"Vi milhares de alunos correndo. Alguns nem sequer estavam calçados", afirmou Thongchai Thanakat, piloto de mototáxi que trabalha há vinte anos em frente ao colégio.
"Sinto-me muito mal por um aluno cujo corpo vi depois que ele foi atingido em cheio na cabeça", acrescentou. "É realmente triste".
Um "incidente terrível"
O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul qualificou o ocorrido como um "incidente terrível".
"Nunca deveria ter acontecido. Como pôde isso acontecer em nosso país?", lamentou. "É por isso que o governo não permite a posse de armas de fogo", acrescentou.
A Tailândia tem uma das maiores taxas de posse de armas de fogo da região, com cerca de 10 milhões em circulação, ou seja, uma para cada sete habitantes.
Promessas anteriores de endurecer as leis sobre armamento não impediram que os disparos continuassem de forma recorrente.
A polícia tailandesa deteve, em fevereiro, um adolescente que abriu fogo em uma escola no sul do país, resultando na morte de uma pessoa (o diretor) e em dois estudantes feridos.
Em 2022, um ex-policial armado com uma pistola e uma faca invadiu uma creche no norte do país e matou 24 crianças e 12 adultos.