Menina de 3 anos morre ao prender a cabeça em cozinha de brinquedo - (crédito: Reprodução/GoFundMe)

Uma menina de 3 anos morreu após ficar com a cabeça presa em uma cozinha de brinquedo, em Boynton Beach, na Flórida, nos EUA. A tragédia aconteceu enquanto a pequena Briella Holmes e seu irmão brincavam na casa da babá, no dia 23 de julho. Em certo momento, a babá saiu de casa e deixou o marido responsável pelas crianças. Ele verificava periodicamente as crianças que brincavam no andar de baixo da casa.

Durante uma dessas verificações, o homem encontrou Briella com a cabeça presa na pequena cozinha de brinquedo, e ao conseguir libertá-la, a garota estava inconsciente e sem respirar. Segundo comunicado do Departamento de Polícia de Boynton Beach, ele chegou a realizar manobras de primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.

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O irmão da menina, que não teve o nome divulgado, contou aos investigadores que os brinquedos de Briella haviam caído dentro da cozinha de brinquedo, e ao tentar recuperá-los, ela ficou presa.

Ela foi levada ao hospital em estado crítico, quatro dias foi declarada morta no hospital, segundo o NY Post. A morte de Briella foi classificada como acidental, em decorrência de “provável asfixia posicional”, informou um especialista ao Daily Mail. A investigação do caso segue em aberto.