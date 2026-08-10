Terremoto de magnitude 7,4 atinge Colômbia nesta segunda

O Serviço Geológico Colombiano (SGC) reportou um forte terremoto nesta segunda-feira (10/8), em San José del Palmar, Chocó. O movimento foi registrado cerca das 7h30 da manhã. Pelo menos 18 pessoas morreram na cidade colombiana de Pereira.
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O terremoto teve uma magnitude de 7,4 graus, com profundidade de 96km. O forte movimento foi sentido em várias partes do país, como a capital Bogotá, Medellín, Cali e Quito.
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A governadora de Chocó, Núbia Cordoba-Curi, afirmou que o terremoto causou destruição significante e deixou feridos, porém não especificou quantos.
"Acabamos de vivenciar um grande terremoto no departamento de Chocó. Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido próximo a San José del Palmar, há feridos e danos significativos em edifícios na capital, Quibdó. Já estamos realizando uma avaliação dos danos e emitiremos o primeiro relatório oficial em breve”, escreveu.
As equipes locais de socorro e a Unidade Nacional para Gestão e Risco e Desastres (UNGRD) estão centralizando as comunicações para consolidar o número exato de vítimas e desabrigados.
Segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos (USGS) não há risco de tsunamis.
Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026
Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA— Tobi (@Tob1P4xao) August 10, 2026
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