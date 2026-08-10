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Terremoto

Terremoto de magnitude 7,4 atinge Colômbia nesta segunda

Tremor foi sentido em diversas cidades colombianas, inclusive a capital, deixou feridos e destruição

Mulheres observam um prédio danificado após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Mulheres observam um prédio danificado após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

O Serviço Geológico Colombiano (SGC) reportou um forte terremoto nesta segunda-feira (10/8), em San José del Palmar, Chocó. O movimento foi registrado cerca das 7h30 da manhã. Pelo menos 18 pessoas morreram na cidade colombiana de Pereira.

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O terremoto teve uma magnitude de 7,4 graus, com profundidade de 96km. O forte movimento foi sentido em várias partes do país, como a capital Bogotá, Medellín, Cali e Quito.

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A governadora de Chocó, Núbia Cordoba-Curi, afirmou que o terremoto causou destruição significante e deixou feridos, porém não especificou quantos.

"Acabamos de vivenciar um grande terremoto no departamento de Chocó. Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido próximo a San José del Palmar, há feridos e danos significativos em edifícios na capital, Quibdó. Já estamos realizando uma avaliação dos danos e emitiremos o primeiro relatório oficial em breve”, escreveu. 

Mapa mostra terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto de 2026
Mapa mostra terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto de 2026 (foto: Reprodução/USGS)

As equipes locais de socorro e a Unidade Nacional para Gestão e Risco e Desastres (UNGRD) estão centralizando as comunicações para consolidar o número exato de vítimas e desabrigados. 

Segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos (USGS) não há risco de tsunamis. 

 

 

Saiba Mais

  • Mapa mostra terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto de 2026
    Mapa mostra terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto de 2026 Foto: Reprodução/USGS
  • Mulheres observam um prédio danificado após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026
    Mulheres observam um prédio danificado após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
  • Terremoto atinge a Colômbia
    Terremoto atinge a Colômbia Foto: Reprodução/Redes sociais
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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 10/08/2026 10:39 / atualizado em 10/08/2026 11:59
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