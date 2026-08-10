Lula manifesta solidariedade à Colômbia após terremoto de 7,4

"O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário", declarou Lula após terremoto - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade à Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país nesta segunda-feira (10/8). Em publicação no X, o chefe do Executivo brasileiro afirmou ter recebido com preocupação a notícia do tremor e colocou o governo à disposição para auxiliar os colombianos afetados.

"Recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó."

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Lula direcionou a manifestação principalmente às pessoas atingidas pelo desastre e aos familiares das vítimas. "Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores."

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O presidente também afirmou que o Brasil poderá prestar assistência ao país diante dos impactos provocados pelo terremoto. "O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário."

Recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. O… August 10, 2026

O terremoto

O abalo sísmico foi registrado pelo Serviço Geológico Colombiano (SGC) por volta das 7h34, no horário local, com epicentro próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó. O tremor teve profundidade estimada em 96 quilômetros e foi percebido em diferentes regiões da Colômbia.

Em Cali, uma das principais cidades colombianas, pelo menos 20 estruturas desabaram e havia pessoas sob os escombros, segundo o prefeito Alejandro Eder. Equipes de emergência foram acionadas para atuar nas áreas afetadas.

Já em Pereira, o prefeito Maurício Salazar informou que 18 mortes haviam sido confirmadas. Segundo ele, a situação no país era crítica.



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As equipes de emergência e a Unidade Nacional para Gestão do Risco de Desastres (UNGRD) concentram as informações sobre a ocorrência para consolidar os dados de vítimas e de pessoas que ficaram desabrigadas.

O terremoto também provocou impactos na infraestrutura aeroportuária. Seis aeroportos no oeste colombiano tiveram as operações suspensas em razão dos danos provocados pelo tremor, segundo a Aeronáutica Civil do país.

O abalo foi sentido ainda em cidades como Bogotá e Medellín. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), não havia risco de tsunami associado ao terremoto.