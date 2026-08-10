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TERREMOTO

Seis aeroportos da Colômbia suspendem operações após terremoto

O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios

Seis aeroportos da Colômbia suspendem operações após terremoto - (crédito: AFP)
Seis aeroportos da Colômbia suspendem operações após terremoto - (crédito: AFP)

Seis aeroportos do oeste da Colômbia suspenderam suas operações devido aos danos provocados por um forte terremoto nesta segunda-feira (10), informou a Aeronáutica Civil.

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"Foram registrados danos nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura. Por segurança, as operações aéreas nesses terminais permanecem suspensas até que sejam avaliados os danos estruturais na infraestrutura", informou o órgão na rede social X, após o terremoto de magnitude 7,4.

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O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 10/08/2026 12:12
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