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Terremoto na Colômbia deixa ao menos 18 mortos e 20 estruturas colapsadas

O tremor foi sentido em diversas cidades colombianas, inclusive na capital

Na cidade de Pereira, 18 mortes foram confirmadas, segundo o prefeito Maurício Salazar. Ele afirmou à rádio colombiana Caracol que a situação atual no país é crítica - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Na cidade de Pereira, 18 mortes foram confirmadas, segundo o prefeito Maurício Salazar. Ele afirmou à rádio colombiana Caracol que a situação atual no país é crítica - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

O Serviço Geológico Colombiano (SGC) reportou um forte terremoto nesta segunda-feira (10/8), em San José del Palmar, Chocó. O movimento foi registrado cerca das 07:34 da manhã. 

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Na cidade de Pereira, 18 mortes foram confirmadas, segundo o prefeito Maurício Salazar.  Ele afirmou à rádio colombiana Caracol que a situação atual no país é crítica.

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Na cidade colombiana de Cali pelo menos 20 estruturas desabaram e há "pessoas presas" sob os escombros devido ao tremor, informou o prefeito local."Até o momento, temos pelo menos 20 estruturas colapsadas em Cali com pessoas presas. Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate", afirmou na rede social X o prefeito da terceira maior cidade da Colômbia, Alejandro Eder.

O SGC indicou que o evento teve uma magnitude de 7,4 graus, com profundidade de 96km. O forte movimento telúrico foi sentido em várias partes do país. Pelas redes sociais, colombianos registraran tremores nas principais cidades do país, como Bogotá, capital; Medellín; Cali; Quito.

Nas redes sociais, a governadora de Chocó, Núbia Cordoba-Curi, afirmou que o terremoto causou destruição significante e deixou feridos, porém não especificou quantos. "Acabamos de vivenciar um grande terremoto no departamento de Chocó. Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido próximo a San José del Palmar, há feridos e danos significativos em edifícios na capital, Quibdó. Já estamos realizando uma avaliação dos danos e emitiremos o primeiro relatório oficial em breve”, escreveu. 

As equipes locais de socorro e a Unidade Nacional para Gestão e Risco e Desastres (UNGRD) estão centralizando as comunicações para consolidar o número exato de vítimas e desabrigados. 

Segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos (USGS) não há risco de tsunamis. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 10/08/2026 12:31 / atualizado em 10/08/2026 12:59
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