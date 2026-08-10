Mais de 100 pessoas morrem em terremoto na Colômbia; veja o que se sabe

Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Mais de 100 pessoas morreram por terremoto na Colômbia nesta segunda-feira (10/8). O presidente Abelardo de la Espriella declarou "estado de emergência".

Além disso, 87 pessoas estão feridas e pelo menos 20 estruturas desabaram na cidade colombiana de Cali. Há vítimas presas sob os escombros.

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O tremor de magnitude 7,4 aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó. Não foi emitido um alerta de tsunami. O terremoto também foi sentido em Quito, no Equador, e no Panamá.

Foi instalado um Comitê Nacional para o Manejo de Desastres, presidido pelo presidente da República, Abelardo de la Espriella, para analisar os impactos causados pelo terremoto e definir as ações de resposta.

Solidariedade

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelo terremoto. "O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário", disse o chefe do Executivo.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também expressou solidariedade e disse que a gestão de Donald Trump "está disposto a prestar apoio ao povo colombiano e ao governo" de De la Espriella.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ofereceu "todo o apoio que a Colômbia precisar". Os presidentes de direita do Chile e do Equador manifestaram solidariedade à Colômbia.

O presidente equatoriano Daniel Noboa juntou-se às ofertas de ajuda com 47 socorristas e cães especializados. Israel também ofereceu ajuda, em meio à retomada das relações diplomáticas com o país.

Com informações da AFP*