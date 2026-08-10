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TRAGÉDIA

Mais de 100 pessoas morrem em terremoto na Colômbia; veja o que se sabe

Além disso, 87 pessoas estão feridas e pelo menos 20 estruturas desabaram na cidade colombiana de Cali

Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Mais de 100 pessoas morreram por terremoto na Colômbia nesta segunda-feira (10/8). O presidente Abelardo de la Espriella declarou "estado de emergência".

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Além disso, 87 pessoas estão feridas e pelo menos 20 estruturas desabaram na cidade colombiana de Cali. Há vítimas presas sob os escombros.

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O tremor de magnitude 7,4 aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó. Não foi emitido um alerta de tsunami. O terremoto também foi sentido em Quito, no Equador, e no Panamá.

Foi instalado um Comitê Nacional para o Manejo de Desastres, presidido pelo presidente da República, Abelardo de la Espriella, para analisar os impactos causados pelo terremoto e definir as ações de resposta.

Solidariedade

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelo terremoto. "O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário", disse o chefe do Executivo.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também expressou solidariedade e disse que a gestão de Donald Trump "está disposto a prestar apoio ao povo colombiano e ao governo" de De la Espriella.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ofereceu "todo o apoio que a Colômbia precisar". Os presidentes de direita do Chile e do Equador manifestaram solidariedade à Colômbia.

O presidente equatoriano Daniel Noboa juntou-se às ofertas de ajuda com 47 socorristas e cães especializados. Israel também ofereceu ajuda, em meio à retomada das relações diplomáticas com o país.

Com informações da AFP*

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 10/08/2026 14:09 / atualizado em 10/08/2026 15:37
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