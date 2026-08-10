Shakira presta apoio à Colômbia após terremotos: "Sabemos nos unir"

A cantora Shakira foi às redes sociais para se compadecer e prestar apoio às vítimas do terromoto que atingiu o país natal da artista, a Colômbia. Nesta segunda-feira (10/8), um tremor de magnitude de 7,4 causou a morte de 111 pessoas, segundo autoridades locais.

Leia também: Lula manifesta solidariedade à Colômbia após terremoto de 7,4



Em uma mensagem publicada nas próprias redes, Shakira afirmou que o coração dela está "com todos os que sentiram este terromoto, e com as famílias que passam por momentos de angústia". Além disso, destacou a força dos colombianos, que "sabem se unir" em momentos como este. A artista é nascida em Barranquilla, no norte colombiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: As impactantes imagens do terremoto que abalou a Colômbia



"Colômbia querida, meu coração está com todos os que sentiram este terromoto, e com as famílias que passam por momentos de angústia. Em momentos assim, colombianos sabem se unir e se apoiar uns nos outros. Toda a minha força e o meu amor para a minha terra. Abracemos uns aos outros fortemente, e estejamos prontos às sinalizações para que possamos ajudar assim que seja possível", escreveu.

Epicentro do tremor aconteceu no oeste do país

O ponto principal do terremoto que assolou a nação sul-americana foi a cidade de San José del Mar, no oeste. De acordo com a agência geológica dos Estados Unidos, os tremores tiveram profundidade de 110 km. O local fica a 230 km de Bogotá, a 150 km de Medellín e Cáli.

Leia também: Mais de 100 pessoas morrem em terremoto na Colômbia; veja o que se sabe



Nesta última, ao menos 20 prédios desabaram, segundo informou o prefeito local, Alejandro Eder. O Serviço Geológico colombiano informou que o fenômeno foi o mais forte sentido no país durante a última década.



