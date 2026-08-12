Hiroshi Okuda, ex-presidente da Toyota, morre aos 93 anos

Hiroshi Okuda, ex-presidente executivo da Toyota, que liderou a ascensão meteórica da montadora japonesa nos mercados globais, morreu aos 93 anos. A data exata da morte e as causas não foram informadas. O falecimento foi confirmado nesta quarta-feira, 12, pelo porta-voz da empresa, Shino Yamada. As principais empresas japonesas estão em recesso de verão esta semana.
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Okuda atuou como presidente e, posteriormente, como presidente do conselho da Toyota Motor Corp. de 1995 a 2006. Em seus 45 anos de carreira na Toyota, Okuda é especialmente lembrado por ter liderado o desenvolvimento do Prius, um híbrido gasolina-elétrico lançado em 1997, um modelo com tecnologia de baixo consumo de combustível que era inovadora na época.
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O Prius tornou-se um símbolo da busca da indústria automobilística por uma condução ecológica. Okuda foi fundamental para consolidar a reputação da Toyota em eficiência de combustível em um momento em que os preços da gasolina já estavam em alta, com modelos como o Camry, um dos mais vendidos, e os híbridos.
Nascido no centro do Japão, região onde fica a sede da Toyota, Okuda se formou em 1955 na prestigiada Universidade Hitotsubashi, em Tóquio, com um diploma em administração de empresas.
Conhecido por sua franqueza e por sempre ter uma risada fácil, Okuda era incomum por não pertencer à família Toyota, fundadora da empresa, como era comum na liderança da maior montadora do mundo.
Ele foi essencial para liderar a expansão global da Toyota enquanto esteve à frente da empresa, não apenas em vendas, mas também em produção, instalando fábricas nos Estados Unidos e na Europa.
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