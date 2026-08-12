Hiroshi Okuda, ex-presidente da Toyota, morre aos 93 anos

Hiroshi Okuda, ex-presidente executivo da Toyota, que liderou a ascensão meteórica da montadora japonesa nos mercados globais, morreu aos 93 anos. A data exata da morte e as causas não foram informadas. O falecimento foi confirmado nesta quarta-feira, 12, pelo porta-voz da empresa, Shino Yamada. As principais empresas japonesas estão em recesso de verão esta semana.

Okuda atuou como presidente e, posteriormente, como presidente do conselho da Toyota Motor Corp. de 1995 a 2006. Em seus 45 anos de carreira na Toyota, Okuda é especialmente lembrado por ter liderado o desenvolvimento do Prius, um híbrido gasolina-elétrico lançado em 1997, um modelo com tecnologia de baixo consumo de combustível que era inovadora na época.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Prius tornou-se um símbolo da busca da indústria automobilística por uma condução ecológica. Okuda foi fundamental para consolidar a reputação da Toyota em eficiência de combustível em um momento em que os preços da gasolina já estavam em alta, com modelos como o Camry, um dos mais vendidos, e os híbridos.

Leia também: Veja o plano ambicioso da Toyota para os novos elétricos

Nascido no centro do Japão, região onde fica a sede da Toyota, Okuda se formou em 1955 na prestigiada Universidade Hitotsubashi, em Tóquio, com um diploma em administração de empresas.

Conhecido por sua franqueza e por sempre ter uma risada fácil, Okuda era incomum por não pertencer à família Toyota, fundadora da empresa, como era comum na liderança da maior montadora do mundo.

Ele foi essencial para liderar a expansão global da Toyota enquanto esteve à frente da empresa, não apenas em vendas, mas também em produção, instalando fábricas nos Estados Unidos e na Europa.