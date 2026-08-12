InícioMundo
Eclipse

Eclipse solar: quando e como observar o fenômeno nesta quarta-feira (12)

Mês de agosto terá dois eclipses, um solar e um lunar, veja como assistir o evento raro

Um eclipse solar acontece quando a lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre parte do planeta - (crédito: Gleive Marcio Rodrigues de Souza)
Um eclipse solar acontece quando a lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre parte do planeta - (crédito: Gleive Marcio Rodrigues de Souza)

Nesta quarta-feira (12/8), milhões de pessoas no hemisfério Norte poderão conferir o eclipse solar total, que poderá ser observado na Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e Espanha, além de uma faixa de Portugal. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Dependendo da localidade, o eclipse atingirá o auge entre 20h26 e 20h33 no horário local (15h26 no horário  de Brasília), e durará pouco menos de uma hora. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Um eclipse solar acontece quando a lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre parte do planeta. Quando essa sombra bloqueia totalmente a luz solar, o fenômeno é classificado como eclipse solar total.

Esse acontecimento exige o uso de óculos certificados conforme a norma ISO 12312-2, ou máscaras com vidro de soldador número 14, já que observar diretamente sem proteção pode causar danos graves à visão, incluindo cegueira.

Para quem deseja testemunhar o fenômeno, mesmo que de longe, o Observatório Nacional irá transmitir o evento de maneira gratuita em seu canal no Youtube, a partir de 12h de hoje. a NASA também estará ao vivo, mas começando um pouco mais tarde, às 13h15 (horário de Brasília), pela Prime Video, Facebook, Instagram, Twitch, X, Youtube, e pelo streaming oficial NASA+.

Outro fenômeno dos astros acontecerá neste mês de agosto, e esse poderá ser visto do Brasil, um eclipse lunar parcial. Entre os dias 27 e 28, com início às 23h30 e atingindo o auge às 1h00, no horário de Brasília, cerca de 93% do disco lunar será coberto, ganhando um tom avermelhado. Podendo ser visto a olho nu em todos os estados brasileiros.  

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/08/2026 08:08
SIGA
x