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ESTADOS UNIDOS

29 tubarões da mesma espécie surgem mortos em praia dos Estados Unidos

Descarte acidental de rede de pesca como hipótese mais provável, mas causa ainda é investigada

Tubarões-cação foram encontrados mortos em uma praia nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução)
Tubarões-cação foram encontrados mortos em uma praia nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução)

Uma manhã comum de caminhada na orla de Sea Isle City, no litoral de Nova Jersey, terminou com uma descoberta perturbadora na quarta-feira (12/8): Michelle Greenling deparou com fileiras de pequenos tubarões mortos espalhados pela areia. Ao todo, eram 29 tubarões-cação juvenis. Ela avisou as autoridades.

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O trecho afetado se estende por cerca de dez quarteirões de praia. Todos os animais pertencem à mesma espécie, conhecida por nadar em cardumes que podem reunir centenas ou até milhares de indivíduos nas águas de Nova Jersey.

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Apesar de a espécie ser relativamente comum na região, a morte coletiva chamou atenção de especialistas. Stephen Nagiewicz, cientista marinho da Universidade Stockton, admitiu que a cena foge do ordinário e que, por ora, as causas seguem em aberto.

A hipótese que ele considera mais plausível aponta para um descarte acidental de rede de pesca. Segundo Nagiewicz, embarcações pesqueiras poderiam ter perdido ou jogado ao mar uma rede carregada, e os tubarões teriam chegado à costa pela maré. "Eles os jogaram ao mar ou perderam uma rede com tudo o que havia dentro por acidente, e todos esses tubarões acabaram chegando à praia trazidos pela maré", disse.

Há também a possibilidade de os animais terem sido envenenados por alguma substância na água, mas o próprio cientista a descarta como pouco provável. O argumento é simples: banhistas frequentaram a mesma região sem qualquer intercorrência. "Pode ser que houvesse algo na água, e eles adoeceram e morreram. Isso é pouco provável, já que as pessoas não foram afetadas", afirmou.

Nagiewicz não fechou as possibilidades para outras explicações. Oceanógrafos e biólogos seguem investigando o caso. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/08/2026 12:55
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