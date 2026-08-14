29 tubarões da mesma espécie surgem mortos em praia dos Estados Unidos

Uma manhã comum de caminhada na orla de Sea Isle City, no litoral de Nova Jersey, terminou com uma descoberta perturbadora na quarta-feira (12/8): Michelle Greenling deparou com fileiras de pequenos tubarões mortos espalhados pela areia. Ao todo, eram 29 tubarões-cação juvenis. Ela avisou as autoridades.
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O trecho afetado se estende por cerca de dez quarteirões de praia. Todos os animais pertencem à mesma espécie, conhecida por nadar em cardumes que podem reunir centenas ou até milhares de indivíduos nas águas de Nova Jersey.
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Apesar de a espécie ser relativamente comum na região, a morte coletiva chamou atenção de especialistas. Stephen Nagiewicz, cientista marinho da Universidade Stockton, admitiu que a cena foge do ordinário e que, por ora, as causas seguem em aberto.
A hipótese que ele considera mais plausível aponta para um descarte acidental de rede de pesca. Segundo Nagiewicz, embarcações pesqueiras poderiam ter perdido ou jogado ao mar uma rede carregada, e os tubarões teriam chegado à costa pela maré. "Eles os jogaram ao mar ou perderam uma rede com tudo o que havia dentro por acidente, e todos esses tubarões acabaram chegando à praia trazidos pela maré", disse.
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Há também a possibilidade de os animais terem sido envenenados por alguma substância na água, mas o próprio cientista a descarta como pouco provável. O argumento é simples: banhistas frequentaram a mesma região sem qualquer intercorrência. "Pode ser que houvesse algo na água, e eles adoeceram e morreram. Isso é pouco provável, já que as pessoas não foram afetadas", afirmou.
Nagiewicz não fechou as possibilidades para outras explicações. Oceanógrafos e biólogos seguem investigando o caso.
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