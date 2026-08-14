Adolescente confessa ter matado mãe brasileira em Portugal

Um adolescente brasileiro de 15 anos confessou ter matado a mãe, de 33 anos, em Portugal. O autor do crime, também natural do Brasil, afirmou ter estrangulado a vítima e mantido o corpo dentro do apartamento onde moravam por 21 horas.

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Segundo informações do jornal Público, a Polícia Judiciária de Lisboa informou que o homicídio foi cometido, de acordo com o jovem, durante a madrugada de quarta para quinta-feira (12 e 13 de agosto). A confissão só aconteceu na tarde de quinta, quando a polícia foi chamada pelo próprio autor.

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As autoridades relataram que o assassinato estaria relacionado a eventuais episódios de violência física e psicológica protagonizados pela vítima contra os dois filhos. O suspeito é o irmão mais velho de uma menina de quatro anos. Neste momento, a criança está sob a proteção do Estado Português. O pai do casal, inclusive, está preso por violência doméstica desde 2025.

Uma tia e uma avó dos filhos estão a caminho de Portugal após entrarem em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. O intuito foi pedir assitência jurídica. A intenção é que as duas parentes peçam pela guarda da irmã.

Um processo de promoção e proteção no Tribunal de Família e Menores de Cascais, em Portugal, a favor dos filhos, teve existência confirmada pelas assessorias de imprensa do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). A medida de promoção e proteção existe desde 2025.

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O consulado recebeu o contato das autoridades portuguesas na tarde desta sexta (14/8). A mãe brasileira havia se mudado com os filhos há duas semanas para um apartamento em Algés, na Região Metropolitana de Lisboa. A família da vítima também foi informada sobre a morte pelo consulado.