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ASSASSINATO

Adolescente confessa ter matado mãe brasileira em Portugal

Jovem de 15 anos, também brasileiro, manteve corpo dentro do apartamento por 21 horas

Lisboa, capital de Portugal, onde crime foi cometido - (crédito: Carlos Cantero/Unsplash)
Lisboa, capital de Portugal, onde crime foi cometido - (crédito: Carlos Cantero/Unsplash)

Um adolescente brasileiro de 15 anos confessou ter matado a mãe, de 33 anos, em Portugal. O autor do crime, também natural do Brasil, afirmou ter estrangulado a vítima e mantido o corpo dentro do apartamento onde moravam por 21 horas. 

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Segundo informações do jornal Público, a Polícia Judiciária de Lisboa informou que o homicídio foi cometido, de acordo com o jovem, durante a madrugada de quarta para quinta-feira (12 e 13 de agosto). A confissão só aconteceu na tarde de quinta, quando a polícia foi chamada pelo próprio autor. 

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As autoridades relataram que o assassinato estaria relacionado a eventuais episódios de violência física e psicológica protagonizados pela vítima contra os dois filhos. O suspeito é o irmão mais velho de uma menina de quatro anos. Neste momento, a criança está sob a proteção do Estado Português. O pai do casal, inclusive, está preso por violência doméstica desde 2025. 

Uma tia e uma avó dos filhos estão a caminho de Portugal após entrarem em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. O intuito foi pedir assitência jurídica. A intenção é que as duas parentes peçam pela guarda da irmã. 

Um processo de promoção e proteção no Tribunal de Família e Menores de Cascais, em Portugal, a favor dos filhos, teve existência confirmada pelas assessorias de imprensa do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). A medida de promoção e proteção existe desde 2025.

O consulado recebeu o contato das autoridades portuguesas na tarde desta sexta (14/8). A mãe brasileira havia se mudado com os filhos há duas semanas para um apartamento em Algés, na Região Metropolitana de Lisboa. A família da vítima também foi informada sobre a morte pelo consulado. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 14/08/2026 16:41 / atualizado em 14/08/2026 16:41
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