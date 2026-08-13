Jovem mata familia após pedir que IA criasse "fantasias" sobre o crime

Segundo a polícia dos EUA, um adolescente teria matado a mãe e o irmão depois de usar o ChatGPT para criar “histórias de fantasia” arrepiantes sobre o assassinato de sua familia.
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Arjun Aravind, de 17 anos, é acusado de matar sua mãe, Sudha Venkatesan, de 45 anos , e seu irmão, Siddharth Aravind, de 14 anos. Os dois foram encontrados mortos em sua casa em Acton, Massachusetts, na noite de terça-feira (11/8), de acordo com os promotores.
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O estudante vinha demonstrando um “comportamento preocupante” recentemente, antes dos assassinatos, incluindo o uso do chatbot de IA para criar “idéias teóricas ou historias fantasiosas sobre o assassinato de sua familia”, de acodo com a promotora do condado de Middlesex, Marian Ryan. Aravind pediu ao ChatGPT para ajudar a gerar histórias distorcidas "ao estilo de romances góticos", disse Ryan, de acordo com o jornal Boston.com.
As vítimas foram encontradas por volta das 18h30, depois que o pai dele contatou a polícia e relatou que o professor particular dos filhos não conseguia entrar em sua casa. Ela afirmou que havia falado com a esposa pela última vez naquela manhã, antes de sair para o trabalho.
Quando a polícia realizou a verificação de bem-estar, o jovem de 14 anos foi encontrado no primeiro andar e a mãe no porão, Aravind fugiu de casa no carro da mãe. Na madrugada de quarta-feira, policiais da cidade vizinha de Wayland localizaram o garoto dentro do veículo, estacionado em frente a um estabelecimento comercial.
A causa da morte das vítimas ainda será determinada pelo IML.
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