Dupla incriminação: por que Luigi Mangione pode escapar da Justiça estadual

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em Nova York em dezembro de 2023, pode escapar do julgamento por homicídio após uma manobra jurídica inesperada. Ao se declarar culpado por duas acusações federais de stalking (perseguição), sua defesa ativou uma proteção constitucional que pode anular o processo estadual, criando um impasse para os promotores.

A estratégia se baseia no princípio da "dupla incriminação", garantido pela Quinta Emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essa cláusula proíbe que uma pessoa seja julgada ou punida duas vezes pelo mesmo crime. Agora, a defesa de Mangione argumenta que a perseguição e o assassinato fazem parte de uma única e contínua sequência de eventos, sendo, portanto, o "mesmo crime" para fins legais.

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Como a declaração de culpa federal pode anular o processo estadual

A tese da defesa é que a perseguição, pela qual ele admitiu culpa em nível federal, culminou diretamente no homicídio. Se um juiz concordar que os atos são inseparáveis e constituem uma única transação criminosa, o estado de Nova York ficaria legalmente impedido de prosseguir com a acusação de assassinato, pois isso configuraria um segundo julgamento pelos mesmos fatos.

A lei de Nova York é conhecida por ter uma das proteções mais amplas do país contra a dupla incriminação, o que fortalece a aposta dos advogados de Mangione. A admissão de culpa na esfera federal, embora o exponha a uma pena que pode chegar à prisão perpétua, funciona como um escudo contra a acusação estadual de assassinato, que também carrega a mesma penalidade máxima.

Por outro lado, a promotoria estadual deve defender que perseguição e homicídio são crimes distintos, com elementos e intenções diferentes. Os promotores argumentarão que a perseguição — que incluiu atos como se passar por investidor para confirmar a localização da vítima — envolve assédio e vigilância, enquanto o assassinato é um crime separado, com o objetivo de tirar a vida de Thompson. A decisão sobre qual interpretação prevalecerá ficará a cargo de um juiz estadual.

Este cenário transforma o caso em um complexo debate jurídico, cuja sentença federal está marcada para dezembro de 2024. A decisão final não apenas definirá o destino de Luigi Mangione, mas também poderá estabelecer um precedente importante sobre os limites da proteção contra a dupla incriminação quando crimes federais e estaduais estão interligados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.