Empresário brasileiro morre em acidente de esqui na Argentina

Tiago Guimarães Pellegrini, empresário paulista que morreu em acidente de esqui, em um momento de lazer - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O empresário paulista Tiago Guimarães Pellegrini, de 44 anos, morreu após um acidente de esqui em Ushuaia, na Argentina, em 7 de agosto. O Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires acompanhou o caso e prestou assistência consular à família.

De acordo com familiares, as condições climáticas mudaram de forma repentina enquanto Pellegrini esquiava. Ele caiu e atingiu uma rocha com o peito. O empresário foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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A família afirma que a unidade de saúde não possuía a estrutura adequada para a gravidade do caso. As informações foram enviadas pelos parentes ao portal g1.

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa Perfecta Agrodrones lamentou a morte do empresário. "Tiago foi muito mais do que um sócio. Foi parte essencial da construção da Perfecta, dos desafios enfrentados, das conquistas celebradas e de tantos momentos que ficarão para sempre na nossa memória", diz o texto.

A companhia destacou que a trajetória de Pellegrini deixou um legado. "Sua presença, seu trabalho e tudo o que construiu ao nosso lado deixaram marcas que o tempo não será capaz de apagar", registrou a nota.

A jornalista Monica Salgado, prima do empresário, também prestou uma homenagem. Ela contou que os dois foram criados como irmãos e que ele foi seu padrinho de casamento, assim como ela era madrinha dele. "Falávamos de política, de vinhos, da vida. Você sabia falar sobre qualquer coisa. Era difícil acompanhar seu QI", afirmou.

Monica também relembrou o último encontro com o primo, cerca de um mês antes do acidente. Segundo ela, Pellegrini havia contado que seus negócios prosperavam. "Era, sem dúvida, o melhor momento da sua vida", escreveu.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.