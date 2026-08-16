Terremoto de 7,7 deixa 47 mortos e mobiliza equipes de resgate na Indonésia

O forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia: ao menos 47 pessoas morreram - (crédito: AFP)

Equipes de resgate continuam procurando possíveis sobreviventes do terremoto que atingiu a Indonésia na última sexta-feira (14/8). O tremor de magnitude 7,7 arrasou o leste do país. Segundo as autoridades responsáveis pela gestão de desastres, foram confirmadas 47 mortes até o fechamento desta edição. O risco de tsunami foi descartado.

Jornalistas da Agence France-Presse (AFP) viram moradores do norte da Ilha de Flores se afastarem rapidamente da costa, com medo de uma elevação do nível do mar. Em algumas casas, partes inteiras das fachadas desabaram.

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O epicentro do tremor, que ocorreu às 05h58 no horário local, 18h58 de sexta em Brasília, a uma profundidade de 10 km, foi localizado a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). “De repente começou tudo a tremer e eu entrei em pânico”, disse à AFP Lukas Lotar, de 31 anos, funcionário de um hospital. "Os pacientes também fugiram; o abalo foi forte. Vi que algumas paredes tinham rachado", acrescentou.

Neste sábado (15/08), o chefe da agência nacional de gestão de desastres, Suharyanto, relatou que dois mil moradores evacuaram a região por conta própria. Ele indicou ainda que havia pessoas presas em vários prédios, que deveriam ser os primeiros alvos das equipes de intervenção. Segundo Suharyanto, a agência preparou dois helicópteros e um avião para participar nas operações de resgate.

Cerca de 160 residências, centros educacionais e de saúde, além de outros edifícios públicos, foram danificados, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho informou que está se preparando para ajudar duas mil pessoas em abrigos temporários.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) chegou a emitir um alerta para a possibilidade de ondas de tsunami, de entre meio e três metros. em pelo menos três províncias, mas depois retirou o aviso.

A milhares de quilômetros da Ilha de Flores, um segundo tremor de magnitude 6,9 ocorreu 12 horas depois, perto de Pematangsiantar, na ilha de Sumatra, oeste do arquipélago, a princípio não foram relatados danos ou vítimas.

Outros tremores

Na Colômbia, abalada por um cismo no início da semana passada, a mulher que resistiu por quase 37 horas sob os escombros morreu na manhã de ontem. O óbito foi confirmado por familiares. Enquanto isso, socorristas continuam revirando os escombros na tentativa de encontrar as vítimas desaparecidas.

Ainda neste sábado (15/08), dois terremotos, de magnitudes 3,9 e 5,0, atingiram, respectivamente, a Sicília, na Itália, e a região de Granada, na Espanha. Segundo autoridades locais, os tremores causaram alguns danos materiais, no entanto, não houve registro de vítimas ou de feridos.