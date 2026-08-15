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Morador de Minas é alvo de busca após ameaçar Flávio Bolsonaro nas redes

Autor da mensagem de ameaça é morador de Juiz de Fora (MG) e também foi levado para prestar depoimento à polícia legislativa

Em nota, a equipe de Flávio Bolsonaro informou que o autor da ameaça também conta com registros de violência doméstica com lesões corporais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Em nota, a equipe de Flávio Bolsonaro informou que o autor da ameaça também conta com registros de violência doméstica com lesões corporais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um homem suspeito de postar ameaças ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi alvo de um mandado de busca e apreensão neste sábado (15/8) em Juiz de Fora (MG). Ele também foi levado para prestar depoimento à polícia legislativa.

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O suspeito teria postado nas redes sociais, nesta quinta (13), a frase “dessa fez deixa cmg [sic]” junto de emojis de faca em uma postagem que tratava de uma visita de Flávio Bolsonaro prevista para o município mineiro nos próximos dias. 

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Em nota, a equipe de Flávio Bolsonaro informou que o autor da ameaça também conta com registros de violência doméstica com lesões corporais de ex-companheiras e ameaça de morte contra um vizinho. 

O material apreendido será submetido a perícia. O mandado foi expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais e a diligência foi realizada por equipe da Polícia do Senado no Município de Juiz de Fora, com a colaboração da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

A investigação prossegue sob sigilo. A ameaça foi identificada pela Sala de Situação de Inteligência da Polícia do Senado e encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Acolhida a manifestação ministerial, o Poder Judiciário deferiu as medidas cautelares requeridas. 

Vale lembrar que, em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador,  foi alvo de uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora. O atentado perfurou o intestino e exigiu dezenas de procedimentos médicos e cirurgias de grande porte ao longo dos anos para correção de aderências e obstruções.

 

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 15/08/2026 18:06 / atualizado em 15/08/2026 18:37
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