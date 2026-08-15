Líbano: ataque aéreo de Israel mata 7 pessoas

Um ataque aéreo israelense no sul do Líbano matou sete pessoas na madrugada deste sábado, 15. Foi uma das ações mais mortais desde que uma trégua precária entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor em 20 de junho.
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A agência estatal libanesa disse que o ataque aéreo teve como alvo uma casa na periferia da vila de Ansar e que paramédicos ainda estavam procurando sobreviventes entre os escombros.
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O Ministério da Saúde do Líbano disse mais tarde que os sete mortos incluíam três crianças e duas mulheres. O ministério acrescentou que duas pessoas ficaram feridas no ataque aéreo em Ansar, após a mídia estatal ter relatado anteriormente que três pessoas ficaram feridas. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
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