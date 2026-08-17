Bósnio se torna mais rápido a amassar 50 latas de refrigerante com as mãos

Muhamed Kahrimanovic, o Senhor Mãos de Martelo, em ação diante das 50 latas - (crédito: Reprodução / 'X'/ @GWR)

O bósnio Muhamed Kahrimanovic, também conhecido como Mr. Hammerhand, em português, Senhor Mãos de Martelo, se tornou no homem mais rápido a amassar 50 latas cheias de refrigerante. O recordista precisou de exatos 21.32 segundos para estourar todas as latas. O feito foi reconhecido pelo livro dos recordes, o Guinness Book.

Leia também: Guinness: 7 recordes bizarros e incríveis que você não conhecia



Kahrimanovic tinha diante de si as cinquenta embalagens enfileiradas, na horizontal. Todas estavam lado a lado, dispostas em uma placa de concreto. A regra para que o recorde fosse computado era que as latas fossem amassadas uma de cada vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o site oficial do Guinness Book, para que fossem registradas como devidamente "eliminadas", precisavam ter a própria pressão estourada, e os respectivos conteúdos, derramados. Caso alguma lata continuasse muito inteira, seria desclassificada.

Com golpes rápidos, o bósnio usa a lateral da mão, protegida por uma bandagem, para estourar os objetos. O movimento é conhecido como golpe de faca. A proteção é usada para evitar cortes profundos pelo alumínio rasgado.

Leia também: 5 brasileiros com recordes incríveis e bizarros no Guinness Book



Kahrimanovic também é famoso por outros recordes notáveis relacionados à destruição física. As marcas incluem mais latas esmagadas com as mãos em 1 minutos (108); mais latas esmagadas com as mãos enquanto segurava um ovo cru e estava vendado (68); tempo mais rápido para esmagar 50 latas com o cotovelo (22,32 segundos); mais latas esmagadas com a cabeça em 30 segundos (39); mais cocos abertos com uma mão só em um minuto (125); e mais cocos abertos em um minuto com mãos alternadas (148).

Veja o registro feito do recorde batido por Muhamed Kahrimanovic:



