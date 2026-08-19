Diretor de inteligência do Equador morre em queda de helicóptero

Queda de helicóptero turístico no Quênia mata sete pessoas - (crédito: Reprodução / 'X' / @Anxiousvids)

Um acidente de helicóptero vitimou sete pessoas nesta quarta-feira (19/8) no condado de Samburu, no Quênia, situado na África Oriental. Entre as vítimas, esava o chefe de inteligência do Equador junto da esposa, uma estilista, além de cinco norte-americanos.

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Segundo informações divulgadas pela rede britânica BBC, o veículo, de caráter tusístico, fazia um voo panorâmico sobre uma reserva de animais selvagens. A Autoridade de Aviação Civil do Quênia informou a natureza da atividade.

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#Mundo| Un helicóptero turístico se estrelló en el norte de Kenia, dejando muertos a los 7 tripulantes. Se ha confirmado que entre los fallecidos está Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, su esposa y José Alberto Suárez, presidente y… pic.twitter.com/iJfYPjUpcQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

Por meio de comunicado, o governo do Equador lamentou as mortes de Michele Sensi-Contugi e Stephany Holliha. "A Presidência da República do Equador expressa seu profundo pesar pelo falecimento de Michele Sensi-Contugi, diretor-geral do Centro Nacional de Inteligência, e de sua esposa, Stephany Hollihan", afirma a nota.

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Ainda de acordo com a BBC, um porta-voz do Departamento de Estados dos Estados Unidos informou que cinco norte-americanos estão entre as vítimas. A embaixada do país está em contato com as autoridades quenianas para prestar assistência consular. As causas da queda do helicóptero estão sob investigação, segundo anunciou o governo do Quênia.