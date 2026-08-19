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ACIDENTE NO QUÊNIA

Diretor de inteligência do Equador morre em queda de helicóptero

Além de Michele Sensi-Contugi, outra seis pessoas também morreram no acidente no Quênia na África Oriental

Queda de helicóptero turístico no Quênia mata sete pessoas - (crédito: Reprodução / 'X' / @Anxiousvids)
Queda de helicóptero turístico no Quênia mata sete pessoas - (crédito: Reprodução / 'X' / @Anxiousvids)

Um acidente de helicóptero vitimou sete pessoas nesta quarta-feira (19/8) no condado de Samburu, no Quênia, situado na África Oriental. Entre as vítimas, esava o chefe de inteligência do Equador junto da esposa, uma estilista, além de cinco norte-americanos. 

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Segundo informações divulgadas pela rede britânica BBC, o veículo, de caráter tusístico, fazia um voo panorâmico sobre uma reserva de animais selvagens. A Autoridade de Aviação Civil do Quênia informou a natureza da atividade. 

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Por meio de comunicado, o governo do Equador lamentou as mortes de Michele Sensi-Contugi e Stephany Holliha. "A Presidência da República do Equador expressa seu profundo pesar pelo falecimento de Michele Sensi-Contugi, diretor-geral do Centro Nacional de Inteligência, e de sua esposa, Stephany Hollihan", afirma a nota. 

Ainda de acordo com a BBC, um porta-voz do Departamento de Estados dos Estados Unidos informou que cinco norte-americanos estão entre as vítimas. A embaixada do país está em contato com as autoridades quenianas para prestar assistência consular. As causas da queda do helicóptero estão sob investigação, segundo anunciou o governo do Quênia. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 19/08/2026 18:58
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