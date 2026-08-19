Diretor de cinema britânico John Irvin morre aos 86 anos

O diretor britânico John Irvin, conhecido por seu filme "Hamburguer Hill" e pela série "O Espião Que Sabia Demais", morreu aos 86 anos, informaram nesta quarta-feira (19) vários veículos de comunicação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
John Irvin, viúvo desde 1991 e pai de três filhos, morreu "pacificamente em sua casa" em 11 de agosto, cercado por sua família, confirmou sua produtora, Claire Evans, ao jornal britânico The Guardian. A revista americana Variety também noticiou sua morte, citando os produtores do cineasta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Indicado três vezes ao Bafta, o prêmio do cinema britânico, John Irvin dirigiu mais de trinta filmes e séries ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, na qual realizou documentários para a televisão e trabalhou também no cinema de Hollywood.
- Leia também: Nathália Timberg se despede de Glória e Laura: 'Logo estaremos juntas'
- Leia também: Seis obras para celebrar o legado de Glória Menezes e Laura Cardoso
Irvin, que nasceu em 7 de maio de 1940 em Newcastle, nordeste da Inglaterra, estudou na London Film School e começou sua carreira na década de 1960 dirigindo documentários, entre eles "Inheritance (1963)", sobre a guerra da Argélia.
Na década de 1970, Irvin passou para a televisão, dirigindo, por exemplo, em 1979, para a BBC, "O Espião que sabia demais" (Tinker Tailor Soldier Spy), adaptação em sete episódios do romance de John le Carré. A série ganhou vários prêmios Bafta e recebeu uma indicação ao Emmy.
John Irvin continuou sua carreira no cinema, especialmente em Hollywood. Na década de 1980, dirigiu "História de Fantasmas" (Ghost Story) , estrelado por Fred Astaire, e depois "Hamburger Hill", lançado em 1987 e centrado em uma batalha da guerra do Vietnã.
Saiba Mais
- Mundo Trump diz que se reunirá com líder norte-coreano Kim Jong Un este ano
- Mundo 'Ele nos drogou e nos fez urinar na roupa': as acusações de mais de 200 mulheres contra ex-funcionário do governo francês
- Mundo Maior acesso a armas aumentou violência política no Brasil, aponta socióloga
- Mundo Exército de Israel admite ataque a carro da menina Hind Rajab em Gaza
- Mundo Idosa é encontrada viva três dias após terremoto na Indonésia
- Mundo A indignação com os danos ambientais causados por um homem com seu caminhão em ecossistema único na Argentina
- Mundo Bill Rasmussen, fundador da ESPN, morre aos 93 anos
- Mundo Trump suspende por três dias novas tarifas de 50% contra o Canadá
- Mundo Os gêmeos que se casaram com irmãs gêmeas em celebração feita por padres gêmeos e com coroinhas gêmeos
- Mundo Taxas de crédito de longo prazo nos EUA atingem maior nível desde 2007