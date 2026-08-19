Diretor de cinema britânico John Irvin morre aos 86 anos

O diretor britânico John Irvin, conhecido por seu filme "Hamburguer Hill" e pela série "O Espião Que Sabia Demais", morreu aos 86 anos, informaram nesta quarta-feira (19) vários veículos de comunicação.

John Irvin, viúvo desde 1991 e pai de três filhos, morreu "pacificamente em sua casa" em 11 de agosto, cercado por sua família, confirmou sua produtora, Claire Evans, ao jornal britânico The Guardian. A revista americana Variety também noticiou sua morte, citando os produtores do cineasta.

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Indicado três vezes ao Bafta, o prêmio do cinema britânico, John Irvin dirigiu mais de trinta filmes e séries ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, na qual realizou documentários para a televisão e trabalhou também no cinema de Hollywood.

Irvin, que nasceu em 7 de maio de 1940 em Newcastle, nordeste da Inglaterra, estudou na London Film School e começou sua carreira na década de 1960 dirigindo documentários, entre eles "Inheritance (1963)", sobre a guerra da Argélia.

Na década de 1970, Irvin passou para a televisão, dirigindo, por exemplo, em 1979, para a BBC, "O Espião que sabia demais" (Tinker Tailor Soldier Spy), adaptação em sete episódios do romance de John le Carré. A série ganhou vários prêmios Bafta e recebeu uma indicação ao Emmy.

John Irvin continuou sua carreira no cinema, especialmente em Hollywood. Na década de 1980, dirigiu "História de Fantasmas" (Ghost Story) , estrelado por Fred Astaire, e depois "Hamburger Hill", lançado em 1987 e centrado em uma batalha da guerra do Vietnã.