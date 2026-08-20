Turistas brasilienses em Cusco mostram situação da cidade após terremoto

As turistas brasilienses Ana Matilde Coelho e a filha, Rachel, relataram não terem sentido os efeitos do terremoto de magnitude 6,7 que atingiu o Peru, nesta quinta-feira (20/8). Segundo informaram do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor de terra teve como epicentro a cidade de Aniso, na região dos Andes. Não há relatos de vítimas ou danos imediatos.
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A 409 km, dali, as candangas passam férias em Cusco, antiga capital do Império Inca. De frente para o hotel onde estão hospedadas, o Sonesta Hotel Cusco, elas mostram um pouco do procedimento de evacuação do prédio por motivos de segurança, justamente em razão do tremor de terra.
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É possível ver o disparo de sirenes na rua em que estão, além da presença de autoridades e de organizações de segurança, responsáveis pelo procedimento.
Lado a lado, as duas estão bem, assim como todos os demais presentes no local. A mãe, Ana Matilde, até brinca, em determinado momento. "Olha, mal consigo ficar de pé", afirma, em tom sarcástico. "Botaram todo mundo aqui fora. Mas está todo mundo inteiro. O prédio está inteiro", afirma, em outro momento, a mãe.
Já o Instituto Geofísico do Peru (IGP) informou que o terremoto teve magnitude de 7,2 e ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. O impacto pode ter sido reduzido, pois o abalo foi registrado em uma área pouco povoada. A cidade mais próxima tem cerca de 11 mil habitantes.
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