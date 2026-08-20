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COLÔMBIA

Brasil envia 19 toneladas de arroz para ajudar vítimas de terremoto

Aeronave da FAB transporta doação para vítimas do terremoto; iniciativa reforça os laços de cooperação e solidariedade entre os dois países

Rescue workers of Colombia's army and police and Israel's army, and firefighters, search amid the rubble of the fallen Vanessa building in Cali, Colombia, on August 18, 2026, eight days after a 7.4 earthquake. The powerful earthquake in Colombia, which devastated part of the west of the country and killed hundreds of people, has caused economic losses amounting to some 9,570 million dollars, according to a preliminary estimate by President Abelardo de la Espriella. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) - (crédito: Joaquín Sarmiento/AFP)
Rescue workers of Colombia's army and police and Israel's army, and firefighters, search amid the rubble of the fallen Vanessa building in Cali, Colombia, on August 18, 2026, eight days after a 7.4 earthquake. The powerful earthquake in Colombia, which devastated part of the west of the country and killed hundreds of people, has caused economic losses amounting to some 9,570 million dollars, according to a preliminary estimate by President Abelardo de la Espriella. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) - (crédito: Joaquín Sarmiento/AFP)

Uma aeronave cargueira KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi enviada à Colômbia com um carregamento de 19 toneladas de arroz. A doação deve chegar ao país nesta sexta-feira (21/8) e é uma resposta do governo brasileiro ao pedido de ajuda humanitária feito pelo país vizinho após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu seu território no último dia 10 de agosto.

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O voo transporta suprimentos essenciais destinados às vítimas afetadas pelo desastre natural, com a operação logística coordenada pelas autoridades brasileiras para garantir a entrega rápida da ajuda.

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Origem e gestão da doação

As 19 toneladas de arroz são provenientes dos estoques públicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A gestão desses alimentos é de responsabilidade da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O governo federal ressaltou que a ajuda enviada foi planejada para não impactar a distribuição de alimentos no mercado interno. A ação solidária foi organizada de forma que o abastecimento nacional não seja comprometido, garantindo a segurança alimentar tanto para os brasileiros quanto para o apoio internacional.

Cooperação e solidariedade

Essa missão humanitária se insere nos esforços contínuos de cooperação do Brasil com nações parceiras, especialmente na América do Sul. A resposta rápida ao chamado colombiano fortalece os laços diplomáticos e de solidariedade entre os dois países.

O Brasil reiterou seu apoio ao governo e ao povo da Colômbia diante da emergência. Em comunicado, o governo brasileiro também manifestou sua disposição de continuar colaborando com as autoridades locais nas ações de resposta ao terremoto, conforme suas capacidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/08/2026 18:40 / atualizado em 20/08/2026 18:41
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