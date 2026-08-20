Brasil envia 19 toneladas de arroz para ajudar vítimas de terremoto

Uma aeronave cargueira KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi enviada à Colômbia com um carregamento de 19 toneladas de arroz. A doação deve chegar ao país nesta sexta-feira (21/8) e é uma resposta do governo brasileiro ao pedido de ajuda humanitária feito pelo país vizinho após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu seu território no último dia 10 de agosto.

O voo transporta suprimentos essenciais destinados às vítimas afetadas pelo desastre natural, com a operação logística coordenada pelas autoridades brasileiras para garantir a entrega rápida da ajuda.

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Origem e gestão da doação

As 19 toneladas de arroz são provenientes dos estoques públicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A gestão desses alimentos é de responsabilidade da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O governo federal ressaltou que a ajuda enviada foi planejada para não impactar a distribuição de alimentos no mercado interno. A ação solidária foi organizada de forma que o abastecimento nacional não seja comprometido, garantindo a segurança alimentar tanto para os brasileiros quanto para o apoio internacional.

Cooperação e solidariedade

Essa missão humanitária se insere nos esforços contínuos de cooperação do Brasil com nações parceiras, especialmente na América do Sul. A resposta rápida ao chamado colombiano fortalece os laços diplomáticos e de solidariedade entre os dois países.

O Brasil reiterou seu apoio ao governo e ao povo da Colômbia diante da emergência. Em comunicado, o governo brasileiro também manifestou sua disposição de continuar colaborando com as autoridades locais nas ações de resposta ao terremoto, conforme suas capacidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.