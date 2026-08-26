Trump diz acreditar que líder iraniano Khamenei continua vivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26) acreditar que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que não é visto em público desde que assumiu o cargo após o assassinato de seu pai, em fevereiro, continua vivo.
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"Não acho que ele esteja morto. Ele ficou gravemente ferido. O lado esquerdo do corpo, o braço, a perna, tudo. Ele ficou gravemente ferido. Mas não acho que esteja morto", disse Trump em entrevista ao radialista conservador Glenn Beck.
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Oficialmente, Khamenei continua à frente do país em meio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel.
No entanto, sua ausência pública e a ascensão de figuras veteranas da Guarda Revolucionária - o exército ideológico do regime - alimentaram especulações de que ele esteja morto ou não exerça plenamente o poder.
Seu pai foi morto em um bombardeio no início da ofensiva americana e israelense.
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Trump, que já declarou vitória sobre o Irã em várias ocasiões, mas ainda não conseguiu garantir a reabertura da rota marítima pelo Estreito de Ormuz nem obrigar o país a entregar seus materiais nucleares, voltou a afirmar que a pressão militar e econômica está funcionando.
"Essas coisas estão caminhando para uma grande vitória", afirmou. "Vamos ter uma grande vitória aqui muito em breve."
Trump também insistiu que o Estreito de Ormuz, onde as forças iranianas têm dificultado e bloqueado grande parte do tráfego marítimo, está, na realidade, completamente aberto.
"O estreito está aberto. Agora estamos fazendo muitos navios passarem pelo estreito", disse.
"Não podemos permitir que o Irã tenha uma arma nuclear. É disso que se trata tudo isso. Isso representa 99,9%. Não podemos permitir porque eles são loucos e vão usá-la", afirmou Trump, antes de acrescentar que já impediu isso "duas vezes".
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