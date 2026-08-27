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DESASTRE NATURAL

Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 359

Enchentes e avalanche que atingiram fronteira entre Neapal e Tibete ainda deixaram mais de 1.300 mil desaparecidos

Vista aérea de casas no distrito de Nuwakot, no Nepal, após enchentes e deslizamentos - (crédito: Arun SANKAR / AFP)
Vista aérea de casas no distrito de Nuwakot, no Nepal, após enchentes e deslizamentos - (crédito: Arun SANKAR / AFP)

O número de mortos na avalanche e nas enchentes que assolaram a fronteira entre Nepal e Tibete, na Ásia, nessa quarta-feira (26/8), subiu para 359, segundo reportou a imprensa local e a polícia nepalesa. Além disso, mais de 1.300 mil pessoas estão desaparecidas. 

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Dentre os desaparecidos, há turistas de 35 países diferentes. Além disso, 15.866 mil pessoas estão desabrigadas. Muitas das vítimas acabaram arrastadas pelas enchentes do rio Bhotekoshi. A imprensa estatal da China ainda aponta outros três mortos. 

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Ainda há preocupações por novos desastres. Um lago represado em Gyirong, no Tibete, corre riscos de sofrer a entrada de mais de três milhões de metros cúbicos de água, além de demais destroços. Há, por isso, possibilidade de rompimento. Este cenário provocaria novas enchentes. 

O governo ainda informou que 18 escolas em três distritos diferentes no Nepal foram soterradas. Em algumas áreas, professores e alunos seguem sem contato.  

*Com informações da AFP 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/08/2026 12:34
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