"Malária de aeroporto" deixa dois mortos e quatro infectados na Alemanha

Dois funcionários do Aeroporto de Frankfurt morreram após contrair malária transmitida por mosquitos que teriam chegado à Alemanha em voos vindos de regiões onde a doença é endêmica, segundo o departamento de saúde da cidade. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (26/8).
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De acordo com a Secretaria de Saúde Frankfurt, a primeira morte ocorreu no início de julho, a causa só foi identificada após o falecimento do paciente. A segunda morte foi registrada em agosto.
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Segundo a operadora do aeroporto, a Franport, e o instituto nacional de saúde Robert Koch (RKI), seis funcionários contraíram malária tropical, forma mais grave da doença, durante o trabalho. Quatro deles apresentam boa recuperação.
"As pessoas afetadas adoeceram entre 4 e 6 de julho de 2026", informou o instituto em seu boletim epidemiológico. Segundo o RKI, a hipótese mais provável é que a transmissão tenha ocorrido por meio de um mosquito do gênero Anopheles infectado, transportado em uma aeronave.
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A Fraport informou que instalou armadilhas para capturar mosquitos nas áreas afetadas e os insetos recolhidos estão sendo analisados em laboratório. Mas segundo o Diretor da Secretaria de Saúde, os mosquitos que infectaram os funcionários provavelmente já morreram, e como não há possibilidade de transmissão de pessoas para pessoa, ele afirma que o risco para a população de Frankfurt é mínima.
A malária é uma doença potencialmente fatal transmitida por mosquitos, e pode provocar convulsões, coma e morte, especialmente entre os grupos vulneráveis. O RKI classificou a chamada “malária aeroportuária” como um evento muito raro. Nesses casos, um mosquito infectado chega ao país em um avião ou em bagagens e transmite a doença dentro da aeronave, no aeroporto ou nas proximidades.
O órgão recomenda que médicos considerem a possibilidade de infecção por malária ao atender pessoas que trabalham em aeroportos com conexões intercontinentais, tanto de passageiros quanto de carga, especialmente durante o verão.
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