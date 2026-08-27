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Wegovy: Pílula para emagrecer que é febre nos EUA avança na China

Após sucesso de vendas nos EUA e Reino Unido, farmacêutica Novo Nordisk busca aprovação para vender seu medicamento no mercado chinês

O medicamento Wegovy, agora aceito na China, visa resultados de perda de peso - (crédito: PixaBay/Divulgação )
O medicamento Wegovy, agora aceito na China, visa resultados de perda de peso - (crédito: PixaBay/Divulgação )

A farmacêutica Novo Nordisk informou que o órgão regulador de medicamentos da China aceitou seu pedido para comercializar no país o medicamento para perda de peso Wegovy.

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Em comunicado emitido nesta quinta-feira (27/8), a empresa dinamarquesa disse que a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) iniciou a análise do pedido de registro e comercialização do Wegovy em formato de comprimido.

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O Wegovy é um medicamento do tipo GLP-1, uma classe que imita um hormônio natural do corpo humano para auxiliar no controle do apetite e na redução dos níveis de açúcar no sangue.

Saiba Mais

Segundo a Novo Nordisk, o medicamento já recebeu aprovações de registro em países como Estados Unidos e Reino Unido. O lançamento no mercado americano ocorreu em janeiro e, desde então, o Wegovy já soma mais de 5 milhões de prescrições nos EUA.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/08/2026 16:21 / atualizado em 27/08/2026 16:21
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