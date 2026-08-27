Trump assina decreto que muda nome do 'Lago Ontário' para 'Lago América'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nesta quinta-feira (27/8) sua disputa com o Canadá, ao determinar que o Lago Ontário, compartilhado pelos dois países, passe a se chamar Lago América.
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Trump assinou na Casa Branca um decreto sobre a mudança de nome, em um momento de guerra comercial crescente com o Canadá. Ele ressaltou que a medida tem efeito imediato.
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Indagado sobre por que punia um país aliado, o presidente americano respondeu: "Os funcionários canadenses nos trataram muito mal. São pessoas desagradáveis."
"Costumam me perguntar com quem é mais difícil negociar em matéria de comércio, e eu respondo que é o Canadá. São os piores", acrescentou Trump.
Ottawa não deve aceitar a mudança de nome do lago, localizado entre a província canadense de Ontario e o estado americano de Nova York.
A medida espelha a mudança unilateral feita no ano passado por Trump no nome do Golfo do México, que passou a se chamar Golfo da América. O México rejeitou a alteração, que não teve reconhecimento internacional.
Trump mencionou hoje a possibilidade de mudar também o nome dos oceanos Atlântico e Pacífico.
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