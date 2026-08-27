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Trump assina decreto que muda nome do 'Lago Ontário' para 'Lago América'

Trump mencionou também a possibilidade de mudar também o nome dos oceanos Atlântico e Pacífico

US President Donald Trump signs an executive order that aims to rename Lake Ontario to Lake America in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 27, 2026. Also pictured are US Secretary of the Interior Doug Burgum (C) and US Trade Representative Jamieson Greer (R). President Donald Trump announced Thursday that he is renaming Lake Ontario -- a large body of water shared by the United States and Canada --
US President Donald Trump signs an executive order that aims to rename Lake Ontario to Lake America in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 27, 2026. Also pictured are US Secretary of the Interior Doug Burgum (C) and US Trade Representative Jamieson Greer (R). President Donald Trump announced Thursday that he is renaming Lake Ontario -- a large body of water shared by the United States and Canada -- "Lake America." Trump signed an order in the White House, telling reporters the change was "effective immediately." (Photo by Jim WATSON / AFP) - (crédito: Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nesta quinta-feira (27/8) sua disputa com o Canadá, ao determinar que o Lago Ontário, compartilhado pelos dois países, passe a se chamar Lago América.

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Trump assinou na Casa Branca um decreto sobre a mudança de nome, em um momento de guerra comercial crescente com o Canadá. Ele ressaltou que a medida tem efeito imediato.

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Indagado sobre por que punia um país aliado, o presidente americano respondeu: "Os funcionários canadenses nos trataram muito mal. São pessoas desagradáveis."

"Costumam me perguntar com quem é mais difícil negociar em matéria de comércio, e eu respondo que é o Canadá. São os piores", acrescentou Trump.

Ottawa não deve aceitar a mudança de nome do lago, localizado entre a província canadense de Ontario e o estado americano de Nova York.

A medida espelha a mudança unilateral feita no ano passado por Trump no nome do Golfo do México, que passou a se chamar Golfo da América. O México rejeitou a alteração, que não teve reconhecimento internacional.

Trump mencionou hoje a possibilidade de mudar também o nome dos oceanos Atlântico e Pacífico.

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Por AFP
postado em 27/08/2026 17:23
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