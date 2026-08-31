InícioMundo
POLÍCIA INVESTIGA

Ataque com faca na Times Square deixa um morto e um ferido

Uma testemunha contou à emissora local que a suspeita segurava duas facas e que a polícia a imobilizou com uma arma de choque antes de ela avançar contra os agentes.

New York City Police vehicles are seen in the area where an officer-involved shooting left one dead near Times Square, in New York, on August 31, 2026. A woman armed with a knife stabbed two people in New York's Times Square on Monday before she was shot by police, US media reported. Local news reports said the suspect was taken to hospital in critical condition, while the status of the two victims was not immediately clear.  (Photo by ANGELA WEISS / AFP) - (crédito: AFP)
New York City Police vehicles are seen in the area where an officer-involved shooting left one dead near Times Square, in New York, on August 31, 2026. A woman armed with a knife stabbed two people in New York's Times Square on Monday before she was shot by police, US media reported. Local news reports said the suspect was taken to hospital in critical condition, while the status of the two victims was not immediately clear.  (Photo by ANGELA WEISS / AFP) - (crédito: AFP)

Uma mulher armada com uma faca matou uma pessoa e feriu outra na turística Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (31), antes de ser baleada e morta pela polícia. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Lamento profundamente informar que uma das vítimas morreu, assim como a suposta autora do ataque. A segunda vítima está atualmente hospitalizada em condição estável", declarou o prefeito Zohran Mamdani em coletiva de imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Anteriormente, a imprensa local informou que a suspeita havia sido levada ao hospital em estado crítico, enquanto o estado das duas vítimas ainda não estava claro.

A polícia afirmou não acreditar que o ataque tenha relação com terrorismo e investiga o estado de saúde mental da mulher.

Um jornalista da AFP presente no local viu uma grande mobilização de equipes de emergência e autoridades examinando uma mancha de sangue na Times Square, um dos locais mais movimentados e visitados por turistas em Nova York.

Uma testemunha contou à emissora local PIX11 que a suspeita segurava duas facas e que a polícia a imobilizou com uma arma de choque antes de ela avançar contra os agentes. "Eles atiraram nela duas vezes", declarou a testemunha, que não quis se identificar.

O Departamento de Polícia de Nova York descreveu o caso como um "tiroteio confirmado com envolvimento de um policial". "No momento, a investigação continua ativa e em andamento", declarou uma porta-voz à AFP.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 31/08/2026 22:09 / atualizado em 31/08/2026 22:09
SIGA
x