Ataque com faca na Times Square deixa um morto e um ferido

Uma mulher armada com uma faca matou uma pessoa e feriu outra na turística Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (31), antes de ser baleada e morta pela polícia.

"Lamento profundamente informar que uma das vítimas morreu, assim como a suposta autora do ataque. A segunda vítima está atualmente hospitalizada em condição estável", declarou o prefeito Zohran Mamdani em coletiva de imprensa.

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Anteriormente, a imprensa local informou que a suspeita havia sido levada ao hospital em estado crítico, enquanto o estado das duas vítimas ainda não estava claro.

A polícia afirmou não acreditar que o ataque tenha relação com terrorismo e investiga o estado de saúde mental da mulher.

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Um jornalista da AFP presente no local viu uma grande mobilização de equipes de emergência e autoridades examinando uma mancha de sangue na Times Square, um dos locais mais movimentados e visitados por turistas em Nova York.

Uma testemunha contou à emissora local PIX11 que a suspeita segurava duas facas e que a polícia a imobilizou com uma arma de choque antes de ela avançar contra os agentes. "Eles atiraram nela duas vezes", declarou a testemunha, que não quis se identificar.

O Departamento de Polícia de Nova York descreveu o caso como um "tiroteio confirmado com envolvimento de um policial". "No momento, a investigação continua ativa e em andamento", declarou uma porta-voz à AFP.