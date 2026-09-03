Tecladista de banda, sua mulher, filha, babá e cão são encontrados mortos em apartamento

Jonathan Meléndez, de 38 anos e sua esposa, Ana Paula, 35, em viagem em Paris. - (crédito: reprodução/redessociais)

O tecladista Jonathan Meléndez, de 38 anos, da banda mexicana Camilo Séptimo, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na região metropolitana da Cidade do México, nesta terça-feira (1º/9). A mulher do músico, Ana Paula, de 35 anos, que estava grávida de quatro meses, a filha do casal, de 3 anos, a babá Aleila Romero, de 21, e o cão da família também foram encontrados mortos.

O filho do casal, de 6 anos, estava no apartamento conseguiu se esconder durante o ataque, e foi encontrado vivo e sem ferimentos. Segundo as autoridades, os assassinatos teriam ocorrido entre 17h30 e 19h40. As quatro vítimas foram baleadas na cabeça — inclusive a criança —, duas das vítimas ainda não especificadas, estavam com as mãos amarradas.

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Dois homens suspeitos foram presos

Dois homens foram detidos, no dia seguinte ao crime, na quarta-feira (2) por suspeita de envolvimento nos homicídios. A operação contou com a participação da Procuradoria-Geral do Estado do México, da Secretaria Federal de Segurança e Proteção Cidadã e da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México.

Segundo a CNN, um dos suspeitos foi identificado como Diego Sebastián “N”, apontado pelas autoridades como provável autor dos homicídios, Sebastián supostamente teria ligação com o tecladista, Meléndez. O segundo detido, Gerardo, é investigado por possível participação no crime.

Segundo o secretário de Segurança e Proteção Cidadã do México, Omar García Harfuch, um dos suspeitos teria usado sua relação com uma das vítimas para conseguir entrar no apartamento. As autoridades ainda investigam a motivação do crime, informações divulgadas pela imprensa mexicana apontam para a possibilidade de roubo, mas essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente.

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Homenagem da banda

Após a morte do músico, a banda, Camilo Séptimo publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando a perda. A banda afirmou que Jonathan será lembrado “com imenso amor e gratidão” e destacou sua música, sua vida e a convivência com os integrantes e pessoas próximas.

Jonathan Meléndez fazia parte do grupo de rock alternativo formado na Cidade do México em 2013. A banda ganhou destaque com músicas como “Portales” e “No Confíes en Mí” e lançou quatro álbuns de estúdio.

A família do tecladista também foi lembrada por pessoas próximas. Lorena Victorio Cabrera, tia da babá que também foi morta, Aleila, lamentou a morte da jovem. “Era uma moça muito trabalhadora e responsável que não merecia que isto lhe acontecesse”, afirmou.

As circunstâncias do crime e a participação dos dois detidos ainda são investigadas pelas autoridades mexicanas.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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