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TRAGÉDIA NOS ESTADOS UNIDOS

Jovem morre em acidente com jacaré na Flórida antes de virar policial

Sem cinto de segurança, Cassi Taylor, de 20 anos, foi ejetada do veículo e atropelada após colisão causada por um aligátor na estrada; motorista fugiu sem prestar socorro

Cassi Taylor, a jovem de 20 anos que morreu em acidente envolvendo jacaré na Flórida - (crédito: Indian River County Sheriff’s Office)
Cassi Taylor, a jovem de 20 anos que morreu em acidente envolvendo jacaré na Flórida - (crédito: Indian River County Sheriff’s Office)

Uma jovem de 20 anos morreu em um acidentena Flórida, nos Estados Unidos, na noite de domingo (30/8). O caso envolveu um jacaré americano que cruzava uma rodovia.

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Cassi Taylor dirigia uma caminhonete Toyota Tacoma na rodovia I-95, na altura de Titusville, quando se deparou com uma Mercedes desgovernada. O carro havia acabado de atingir o aligátor na pista.

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Após a colisão entre os veículos, a caminhonete de Cassi capotou. A jovem foi arremessada para fora e, já no asfalto, acabou atingida por outro motorista, que fugiu do local sem prestar socorro.

Saiba Mais

A morte de Cassi foi confirmada no local do acidente, de acordo com informações da emissora WFLA. O acidente ocorreu poucas horas antes de ela tomar posse como policial em Jasper, cidade onde o pai dela também integra a corporação.

Os investigadores informaram que a jovem não usava cinto de segurança no momento da colisão. O animal que causou o acidente também morreu após ser atingido.

O motorista da Mercedes, um canadense de 58 anos, não se feriu e permaneceu no local para colaborar com as autoridades. A Patrulha Rodoviária da Flórida continua as buscas pelo condutor que atropelou a jovem e fugiu.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 15:54 / atualizado em 02/09/2026 15:54
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