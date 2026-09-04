Justiça dos EUA mantém lei contra deepfakes de nudez e derrota Musk - (crédito: Reprodução: Instagram )

Uma corte federal americana negou o pedido da xAI, empresa de tecnologia comandada por Elon Musk, para derrubar temporariamente uma legislação do estado de Minnesota que veta a criação de nudes falsos gerados por inteligência artificial. Com a decisão, divulgada nesta sexta-feira (04/9), a norma permanece válida enquanto o processo tramita.

Em vigor desde 1º de agosto, a legislação impede que plataformas online, criadores de software e demais agentes viabilizem o uso de ferramentas de IA para "despir" digitalmente pessoas reconhecíveis em fotografias. De acordo com informações do caso, trata-se da primeira norma dessa natureza aprovada em solo americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Julgamento de mãe que matou três filhos é anulado após impasse do júri



Do lado da xAI, o argumento central é que a regra fere direitos garantidos pela Constituição no que diz respeito à livre manifestação. Já as autoridades de Minnesota sustentam que a proposta nasceu justamente para coibir a produção não consentida de conteúdo sexual sintético envolvendo terceiros.

Ao negar o pedido de suspensão liminar apresentado pela empresa de Musk, o magistrado responsável pelo caso, Donovan Frank, considerou que a xAI não comprovou que haveria dano à companhia caso a lei continuasse valendo durante a disputa judicial.

O magistrado reconheceu que o embate jurídico traz elementos complexos, por lidar com uma tecnologia recente e com os potenciais riscos que ela impõe à sociedade. Segundo ele, esses pontos exigem uma análise mais aprofundada.

Essa não é a primeira derrota de Musk na Justiça sobre o tema: em julho, o mesmo juiz já havia negado uma tentativa anterior de barrar a entrada em vigor da lei, embora tenha aceitado acelerar o andamento processual do caso.