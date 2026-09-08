Lutador aceita R$ 2,5 milhões para um combate bizarro com chimpanzé

Cole e a polêmica de desafio contra um chimpanzé - (crédito: Reprodução/Facebook)

Um lutador amador de MMA revelou ter recebido uma oferta de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões, para lutar contra um chimpanzé. Cole Johnson, de Minnesota (EUA), alegou ter organizado o combate contra um macho adulto para a próxima sexta-feira (11/9).

Especialistas, no entanto, alertaram que o suposto confronto é um desastre prestes a acontecer. Primatólogos afirmam que nenhuma habilidade de luta salvará Johnson de sofrer ferimentos "catastróficos".

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Além das preocupações com a crueldade animal e a conservação da espécie, provocar deliberadamente um chimpanzé a ponto de um ataque é extremamente perigoso para um ser humano.

Riscos do combate

Kimberley Jane Hockings, professora de Ciência da Conservação na Universidade de Exeter, explicou ao Daily Mail que os chimpanzés são animais selvagens com respostas sociais complexas. Eles podem reagir com agressividade extraordinária ao perceberem uma ameaça.

"Chimpanzés são animais extremamente poderosos, com força na parte superior do corpo e desempenho muscular dinâmico substancialmente superior aos dos humanos", declarou a especialista. "Quando chimpanzés atacam, os ferimentos podem ser catastróficos", completou.

O desafio bizarro ganhou forma depois que Johnson afirmou em uma publicação que conseguiria "vencer um chimpanzé numa luta". O post viralizou e acumulou mais de 7,8 milhões de visualizações no TikTok.

Pouco depois, o lutador alegou que pessoas começaram a lhe oferecer dinheiro para que ele cumprisse o que havia dito. Em entrevista a Brendan Ruh, da SantaCruzMedicinals, Johnson afirmou que a oferta de meio milhão de dólares foi feita para ele viajar a um país não revelado para o combate, que poderia ser a República Democrática do Congo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.