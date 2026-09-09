Rubio não descarta implantação de base dos EUA na Colômbia

A aproximação entre Washington e Bogotá ocorre após a eleição do direitista Abelardo de la Espriella para a presidência da Colômbia - (crédito: Freddie Everet/Official State Department )

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não descartou a possibilidade de o país ter uma base miliar na Colômbia em meio ao avanço do relacionamento bilateral entre os país após a chegada do direitista Abelardo de la Espriella à presidência.

Em entrevista ao canal colombiano RCN Televisión na terça-feira, 8, Rubio disse que "tudo é possível", ao ser perguntado sobre a possibilidade de bases militares dos EUA na Colômbia. "No final do dia, essa decisão cabe ao presidente, através do Departamento de Guerra. Mas o que posso dizer, sem dúvida, é que a relação de segurança entre os Estados Unidos e a Colômbia não será a mesma de antes; será melhor", acrescentou.

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Rubio também criticou o governo do ex-presidente Gustavo Petro e que o relacionamento com o país latino-americano foi "danificado" no período. "Mas agora estamos entrando em uma nova fase, e acredito que vamos rapidamente recuperar o que tínhamos - e não apenas recuperar o que tínhamos".

Segundo ele, é preciso estabelecer novas defesas modernas contra as ameaças de cartéis de drogas, especificamente drones que usam fibra ótica, que representam um enorme perigo porque, neste momento, não há defesa convencional contra eles.

Rubio enfatizou que ambos os países têm interesse em desenvolver nova tecnologia necessária para prevenir esse tipo de ataque e afirmou que há a possibilidade de certificar a Colômbia novamente na luta contra as drogas com o novo governo. OS EUA também querem chegar a um acordo bilateral que elimine as tarifas contra a Colômbia, adicionou.

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Perguntado sobre Cuba, ele respondeu que o "povo cubano está sofrendo, mas não está sofrendo por nossa causa", já que as pessoas no comando do regime estão seguindo um modelo econômico que "não funciona e nunca funcionou".