Presidente da Colômbia é criticado por dar bolas a vítimas de terremoto

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, foi alvo de críticas após aparecer em imagens distribuindo bolas de futebol a moradores de áreas atingidas pelo terremoto que deixou centenas de mortos no país.
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Os objetos entregues pelo chefe do Executivo tinham as cores e o logotipo do partido ao qual pertence, o que provocou reação de opositores diante da situação de emergência enfrentada pela população.
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Distribuição de bolas
De la Espriella esteve na segunda-feira (17/8) em Buenaventura, cidade que sofreu impactos do terremoto de magnitude 7,4 registrado em 10 de agosto. A visita tinha como objetivo acompanhar os estragos provocados pelo tremor e avaliar as condições da população afetada.
Durante a passagem pelo município, entretanto, vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o presidente em uma caminhonete, acompanhado por seguranças, enquanto entregava bolas de futebol às pessoas que estavam nas proximidades.
A iniciativa provocou críticas de adversários políticos e de moradores, principalmente porque a região ainda enfrenta problemas relacionados à infraestrutura e ao atendimento de saúde após o terremoto.
"Eu jamais pensei que poderia odiar tanto alguém como odeio Uribe e Duque, mas chegou o Abelardo e tomou o lugar deles", disse Elizabeth Ortiz, influenciadora digital colombiana conhecida pelo apoio ao ex-presidente Gustavo Petro.
Yo jamás pensé que podría odiar tanto a alguien como odio a Uribe y a Duque, pero llegó Abelardo y les quitó el puesto, Abelardo hp pic.twitter.com/C7SrVBKljN— Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) August 16, 2026
Espriella também esteve em Chocó, departamento que está entre os mais pobres da Colômbia e onde foi localizado o epicentro do terremoto. Durante a visita, moradores questionaram a entrega das bolas enquanto a região ainda lidava com as consequências da tragédia.
O ex-presidente Gustavo Petro também reagiu ao episódio nas redes sociais e ironizou a iniciativa.
"Eles confundiram uma emergência humanitária causada por um terremoto com uma partida de futebol."
Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de fútbol. pic.twitter.com/QP3GQw4SyM— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2026
Terremoto deixou centenas de mortos
O terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia em 10 de agosto e teve o epicentro localizado em San José del Palmar, no departamento de Chocó. Segundo a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), a tragédia deixou pelo menos 284 mortos, mais de 4 mil feridos e aproximadamente 500 pessoas desaparecidas.
Diante da dimensão dos danos, o governo colombiano decretou estado de calamidade pública. A situação também mobilizou outros países, que ofereceram assistência humanitária à população afetada, entre eles o Brasil.
As equipes de emergência continuam atuando nas áreas atingidas, enquanto novos tremores secundários são registrados. As autoridades mantêm o alerta para a possibilidade de novas ocorrências e dão continuidade às buscas por pessoas que permanecem desaparecidas.
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