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COLÔMBIA

Presidente da Colômbia é criticado por dar bolas a vítimas de terremoto

Abelardo de la Espriella distribuiu itens com logotipo de partido em regiões afetadas por terremoto que deixou 284 mortos

Distribuição de brindes partidários em meio ao estado de calamidade pública provocou reação da oposição e de influenciadores locais. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Distribuição de brindes partidários em meio ao estado de calamidade pública provocou reação da oposição e de influenciadores locais. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, foi alvo de críticas após aparecer em imagens distribuindo bolas de futebol a moradores de áreas atingidas pelo terremoto que deixou centenas de mortos no país.

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Os objetos entregues pelo chefe do Executivo tinham as cores e o logotipo do partido ao qual pertence, o que provocou reação de opositores diante da situação de emergência enfrentada pela população.

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Distribuição de bolas

De la Espriella esteve na segunda-feira (17/8) em Buenaventura, cidade que sofreu impactos do terremoto de magnitude 7,4 registrado em 10 de agosto. A visita tinha como objetivo acompanhar os estragos provocados pelo tremor e avaliar as condições da população afetada.

Durante a passagem pelo município, entretanto, vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o presidente em uma caminhonete, acompanhado por seguranças, enquanto entregava bolas de futebol às pessoas que estavam nas proximidades. 

A iniciativa provocou críticas de adversários políticos e de moradores, principalmente porque a região ainda enfrenta problemas relacionados à infraestrutura e ao atendimento de saúde após o terremoto.

"Eu jamais pensei que poderia odiar tanto alguém como odeio Uribe e Duque, mas chegou o Abelardo e tomou o lugar deles", disse Elizabeth Ortiz, influenciadora digital colombiana conhecida pelo apoio ao ex-presidente Gustavo Petro.

Espriella também esteve em Chocó, departamento que está entre os mais pobres da Colômbia e onde foi localizado o epicentro do terremoto. Durante a visita, moradores questionaram a entrega das bolas enquanto a região ainda lidava com as consequências da tragédia.

O ex-presidente Gustavo Petro também reagiu ao episódio nas redes sociais e ironizou a iniciativa.

"Eles confundiram uma emergência humanitária causada por um terremoto com uma partida de futebol."

Terremoto deixou centenas de mortos

O terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia em 10 de agosto e teve o epicentro localizado em San José del Palmar, no departamento de Chocó. Segundo a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), a tragédia deixou pelo menos 284 mortos, mais de 4 mil feridos e aproximadamente 500 pessoas desaparecidas.

Diante da dimensão dos danos, o governo colombiano decretou estado de calamidade pública. A situação também mobilizou outros países, que ofereceram assistência humanitária à população afetada, entre eles o Brasil.

As equipes de emergência continuam atuando nas áreas atingidas, enquanto novos tremores secundários são registrados. As autoridades mantêm o alerta para a possibilidade de novas ocorrências e dão continuidade às buscas por pessoas que permanecem desaparecidas.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 18/08/2026 09:08 / atualizado em 18/08/2026 09:10
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