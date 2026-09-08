EUA anunciam que destruíram petroleiros do Irã após ataque a navio americano

Bandeiras dos EUA baixadas a meio-mastro no National Mall, próximo à Casa Branca (ao fundo), em homenagem a Carter - (crédito: Roberto Schmidt/AFP)

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (8/9) que destruiu cinco petroleiros iranianos, após Teerã lançar mísseis balísticos contra um navio de guerra americano em duas ocasiões distintas.

"Antes do ataque, as forças americanas ordenaram que as tripulações abandonassem as embarcações", ressaltou o Comando Central dos Estados Unidos, segundo o qual a ação foi uma "resposta às tentativas frustradas mais recentes do Irã".

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou hoje que os Estados Unidos vão continuar destruindo petroleiros iranianos em resposta a ataques do Irã. "Acho que hoje voltarão a ser testemunhas disso", indicou, durante uma visita à Colômbia.

A Guarda Revolucionária do Irã alertou nesta quarta-feira (9/9) que vai "mirar" em petroleiros no Kuwait e no Bahrein, e pediu que as tripulações "abandonem imediatamente seus navios", informou a agência oficial Irna.

"Advertimos todos os petroleiros presentes nos portos do Kuwait e do Bahrein, que abrigam esses terroristas e são cúmplices dos seus crimes. Advertimos que abandonem seus navios, pois serão alvo", alertou a Guarda.