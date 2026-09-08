EUA anunciam que destruíram petroleiros do Irã após ataque a navio americano

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (8/9) que destruiu cinco petroleiros iranianos, após Teerã lançar mísseis balísticos contra um navio de guerra americano em duas ocasiões distintas.
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"Antes do ataque, as forças americanas ordenaram que as tripulações abandonassem as embarcações", ressaltou o Comando Central dos Estados Unidos, segundo o qual a ação foi uma "resposta às tentativas frustradas mais recentes do Irã".
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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou hoje que os Estados Unidos vão continuar destruindo petroleiros iranianos em resposta a ataques do Irã. "Acho que hoje voltarão a ser testemunhas disso", indicou, durante uma visita à Colômbia.
A Guarda Revolucionária do Irã alertou nesta quarta-feira (9/9) que vai "mirar" em petroleiros no Kuwait e no Bahrein, e pediu que as tripulações "abandonem imediatamente seus navios", informou a agência oficial Irna.
"Advertimos todos os petroleiros presentes nos portos do Kuwait e do Bahrein, que abrigam esses terroristas e são cúmplices dos seus crimes. Advertimos que abandonem seus navios, pois serão alvo", alertou a Guarda.
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