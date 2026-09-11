Adolescente sobrevive durante três dias em mar do Alasca após naufrágio

Guarda Costeira avistou o jovem a 6,4 quilômetros da costa. Ele apresentava sinais de hipotermia - (crédito: Reprodução Carlos Alexis Escartin via AP)

Um passeio em família no Alasca se transformou em uma montanha russa de aflição. Na segunda-feira (7/9), um adolescente de 15 anos foi encontrado à deriva agarrado ao casco de um barco de pesca nas gélidas águas do Mar de Bering. Ele havia partido da Ilha de São Lourenço três dias antes acompanhado pelo irmão mais velho e um primo na embarcação.

O grupo pretendia voltar à ilha no domingo, mas a embarcação desapareceu no mar. O jovem, identificado apenas como Parker, foi encontrado a 6,4 quilômetros da costa por uma equipe aérea da Guarda Costeira que fazia buscas na região. Ele foi o único sobrevivente do acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Princesa norueguesa morre dois dias após funeral do irmão



De acordo com a NBC News, o sobrevivente relatou que o motor do barco ficou preso em uma linha de pesca, sem que o grupo conseguisse desembaraçá-la. O mau tempo fez com que a embarcação virasse.

Parker e o primo conseguiram se agarrar ao barco, porém o pânico fez com que o tripulante se afogasse ao tentar nadar para longe. Ao ser resgatado, Parker apresentava sintomas de hipotermia.

A tripulação aérea que avistou o jovem lançou sinalizadores e botes salva vidas enquanto uma embarcação de resgate se dirigia até o local do acidente. Os dois tripulantes mortos também foram encontrados.

Leia também: Nova York recorda os atentados de 11 de setembro sem Donald Trump



O tenente-comandante Jonathon Resch, piloto da aeronave, considera o fato um milagre. “Estamos extremamente felizes e gratos por tê-lo encontrado, e ao mesmo tempo, profundamente arrependidos por não termos encontrado os outros dois a tempo”, declara.