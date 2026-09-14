Aerporto da Sicília fecha por atividade do vulcão Etna

O aeroporto de Catania, na Sicília, foi fechado temporariamente nesta segunda-feira (14/9) devido à atividade do vulcão Etna, situado perto da cidade, que está emitindo nuvens de cinzas.
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"As chegadas a partidas do aeroporto de Catania estão suspensas", informou o aeroporto em nota publicada em sua página na internet. O aeroporto, que recebe habitualmente cerca de 12 milhões de passageiros ao ano, já tinha sido fechado durante uma semana em agosto, em plena temporada de verão.
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Na Itália há pedidos para reivindicar o fechamento deste aeroporto e a ampliação de outros na Sicília. A erupção de agosto atraiu uma multidão de visitantes ao Etna, onde foi possível observar de perto emissões espetaculares de lava.
Com 3.324 metros de altitude, ou Etna é o vulcão ativo más alto da Europa e frequentemente entra em erupção.
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