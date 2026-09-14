Trump fala em acordo com Irã, que nega interesse

Donald Trump discursa no Pentágono: "Nós saudamos cada membro do Exército dos EUA que serviram na 'guerra ao terror'" - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta segunda-feira (14/9) que o Irã quer fechar um acordo "com urgência", mas que será ele quem decidirá se Washington optará ou não por participar de novas negociações de paz.

"A nação em crise que é o Irã quer fechar um acordo, com urgência e a todo custo. Serei eu quem decidirá se os EUA optarão ou não por participar - algo a que estamos abertos", escreveu ele na Truth Social.

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Minutos depois da postagem, a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária do Irã, afirmou que as "mentiras" de Trump sobre o acordo com o Irã continuam e que, embora Teerã tenha declarado repetidamente que não deseja negociar um acordo com o "governo terrorista dos EUA", o republicano alegou mais uma vez que os persas desejam chegar rapidamente a um entendimento.