A mensagem final da influenciadora iraniana condenada à morte

A influenciadora iraniana Marzieh Ebrahimi Shamsabadi, de 33 anos, foi condenada à morte por supostamente ter "insultado" o líder supremo do Irã. Conhecida como Sevda, ela está detida na penitenciária de Bandar Abbas após ser presa no início deste ano.
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Meses antes da detenção, Sevda publicou uma mensagem para seus cerca de 10 mil seguidores no Instagram. "Se um dia eu deixar este mundo, saibam apenas uma coisa: escolhi o caminho em que acreditava", escreveu em 23 de fevereiro.
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A legenda, sobre um fundo preto com imagens de uma pomba branca e uma rosa vermelha, sugeria que ela estava preparada para morrer por sua oposição ao aiatolá Ali Khamenei. Cinco dias depois, ele foi morto em um bombardeio das forças dos EUA e de Israel.
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A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA) informou que Sevda foi condenada pelo crime de "corrupção na Terra". Ela foi acusada de insultar o líder supremo e de publicar "propaganda" contra o regime islâmico, no poder desde 1979.
No Irã, declarações contra o regime podem ser consideradas "insultos". A acusação de "insulto ao líder supremo" (Toheen-e-Rahbar) é frequentemente usada pelo Judiciário e pelos Tribunais Revolucionários para punir e silenciar blogueiros, ativistas e críticos.
Sevda também responde por atividades de inteligência e segurança para "governos hostis". Outra acusação se refere a uma fotografia que ela teria tirado à distância de um local atingido por um míssil. Teerã alega que a imagem foi enviada para fora do país.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.