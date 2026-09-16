Âncora de jornal anuncia morte de colegas ao vivo após queda de helicóptero

A âncora do telejornal da noite da NBC4 Los Angeles, emissora afiliada da NBC News em Los Angeles, na Califórnia, Colleen Williams, precisou anunciar, ao vivo, as mortes de colegas da empresa causadas pela queda de um helicóptero na cidade norte-americana.

Leia também: Helicóptero cai, pega fogo e deixa pelo menos 3 mortos em Los Angeles



Segundo o anúncio feito pela própria âncora na noite dessa terça-feira (15/9), a aeronave caiu durante a tarde do mesmo dia. A apresentadora confirmou ainda que três pessoas morreram. Entre elas, o piloto George Marciniw e a repórter Eliana Moreno, 38 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O helicóptero caiu durante a cobertura de um acidente de trânsito. O sinistro envolveu um ônibus do sistema de transporte público e um carro de passeio, no bairro de Chatsworth, no Vale de San Fernando. A terceira vítima estavam em solo.

Williams também já havia confirmado que o telejornal havia perdido contato com a equipe de reportagem na rua. Posteriormente, afirmou que o jornal sairia do ar, para que todos pudessem "se recompor". "Vamos nos retirar por alguns minutos para pensar sobre isso e processar a informação. Mas, nesse meio-tempo, caso algo ocorra, se houver uma entrevista à imprensa, se houver qualquer coisa, nós interromperemos o programa para trazer a vocês", afirmou.

"Nós podemos confirmar agora que o helicóptero que caiu há cerca de duas horas era, de fato, nosso", confirmou, posteriormente.

Leia também: Seis pessoas morrem em acidente com ônibus e carreta na BR-116



Por meio de nota, a NBC4 confirmou as mortes e as lamentou. "Estendemos nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e colegas daqueles que perderam suas vidas", escreveu. As causas do acidente, no entanto, ainda são desconhecidas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) ficarão encarregados pela investigação.

????VEJA: Helicóptero da NBC Los Angeles fica em chamas após cair durante uma reportagem. O piloto, o cinegrafista e a repórter morreram no acidente. pic.twitter.com/8ZWGpSF0Gr — Alerta Rio 24 Horas (@AlertaRio24Hrs_) September 16, 2026

???? Dennys_Alerts: Tragédia ao vivo: helicóptero da NBC cai e deixa três mortos



O helicóptero da NBC Los Angeles (KNBC-TV) caiu enquanto transmitia ao vivo a cobertura de um acidente de ônibus. A repórter Eliana Moreno, o piloto George Marciniw e um pedestre morreram na queda.… pic.twitter.com/i6o8duJts5 — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) September 16, 2026