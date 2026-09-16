Morre Bartina Koeman, mulher do técnico da Seleção da Holanda

Bartina Koeman, mulher do técnico da seleção holandesa Ronald Koeman, morreu aos 65 anos nesta terça-feira (15/9). Ela enfrentava uma longa luta contra um câncer de mama. A morte foi comunicada pelo treinador em uma homenagem publicada nas redes sociais.
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"Com intensa tristeza, mas também com muito orgulho e amor, nos despedimos da minha linda esposa, nossa queridíssima mãe e avó", escreveu Koeman.
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Bartina recebeu o primeiro diagnóstico de câncer de mama em 2010. Em 2018, a doença foi novamente identificada e, desde então, era tratada como uma forma crônica. Ela seguiu em tratamento enquanto acompanhava a carreira do marido.
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Juntos havia mais de 40 anos, Ronald e Bartina se casaram em 1985. O casal teve três filhos, Tim, Ronald Jr. e Debbie, além de netos.
Homenagens e condolências
Após a confirmação da morte, Barcelona e a seleção da Holanda prestaram condolências. "Com tristeza, tomamos conhecimento do falecimento de Bartina Koeman. Desejamos a Ronald, seus filhos, netos, família e outros entes queridos muita força e coragem", publicou a seleção holandesa.
O clube espanhol também se manifestou. "O FC Barcelona deseja expressar suas mais profundas condolências e todo o carinho da torcida a Ronald Koeman e à sua família pela perda de sua esposa, Bartina Koeman. Descanse em paz".
Koeman treinou o Barcelona entre 2020 e 2021, período em que conquistou a Copa do Rei. Como jogador, defendeu o clube de 1989 a 1995 e marcou o gol do título da Liga dos Campeões de 1992.
A luta de Bartina contra a doença acompanhou os últimos anos do técnico no comando da seleção. Antes da Copa do Mundo de 2026, Koeman havia revelado que a esposa não poderia acompanhá-lo durante o torneio por causa do tratamento.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.